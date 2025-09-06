Tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba quý hiếm

Ngày 6-9, thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, đơn vị đã tiếp nhận 5 cá thể chim bồ câu Nicoba quý hiếm từ Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Chim bồ câu Nicoba quý hiếm đang được chăm sóc tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Chim bồ câu Nicoba có tên khoa học Caloenas nicobarica, là loài chim thuộc họ bồ câu, được phân bố ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Loài chim này nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc rực rỡ, đặc biệt là phần cổ có lông dài màu xanh lục ánh kim, giống như một chiếc bờm. Lông đuôi ngắn, màu trắng, tạo nên sự tương phản độc đáo.

Chim bồ câu Nicoba sống chủ yếu trong các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và các đảo nhỏ. Thức ăn chính của chúng là các loại hạt, quả và côn trùng nhỏ.

Do môi trường sống bị thu hẹp và nạn săn bắt trái phép, số lượng cá thể chim bồ câu Nicoba ngoài tự nhiên đang suy giảm nghiêm trọng, khiến chúng được đưa vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ.

Tại Việt Nam, chim bồ câu Nicoba được ghi nhận xuất hiện ở một số nơi. Trong đó, Côn Đảo được xem là một trong những môi trường sống lý tưởng cho loài chim này.

Một số chim bồ câu Nicoba có dấu hiệu bị thương đang được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên

Theo bà Phan Thị Tím, Phó trưởng Phòng Kinh tế đặc khu Côn Đảo, 5 cá thể bồ câu Nicoba bị lạc, có dấu hiệu bị thương do người dân phát hiện và tự nguyện chuyển giao cho đơn vị.

Theo quy định, 5 cá thể bồ câu này sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, do một số cá thể có dấu hiệu bị thương nên đơn vị bàn giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để chăm sóc. Khi các cá thể bình phục, cơ quan chức năng sẽ thả lại môi trường sống tự nhiên.

Sau khi tiếp nhận, các cán bộ Vườn quốc gia Côn Đảo đã kiểm tra sức khỏe tổng thể của 5 cá thể chim bồ câu Nicoba gồm: 1 cá thể chim trống và 4 cá thể chim mái, trọng lượng từ 190-250 gram.

PHÚ NGÂN