Tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính: Tạo tiện lợi cho người dân

Hoạt động của 38 tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính (còn gọi là phi địa giới hành chính) của TPHCM bước đầu đã mang lại sự tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau hơn một tháng vận hành, thực tế triển khai cho thấy vẫn còn những hạn chế và thách thức cần khắc phục để mô hình này phát huy hiệu quả tối đa.

Hiệu quả bước đầu

Có tài sản nhà, đất tại xã Xuyên Mộc nhưng thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Phạm Hữu Thành (ngụ phường Linh Xuân) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức để hỏi thông tin và quy trình thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các thành viên tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ (TPHCM) hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Được tư vấn tận tình, ông Thành phấn khởi ra về chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. “Ngày trước, các thủ tục về nhà, đất, tôi đều phải đến tận huyện Xuyên Mộc (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) để thực hiện, mất vài ngày đi lại mới xong. Nay chỉ cần tới điểm có tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính gần nhất là được, quá tiện lợi”, ông Thành nói.

Ông Lê Thượng Duy Lập, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức, cho biết, sau hơn một tháng vận hành, tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính đã tiếp nhận 2 hồ sơ và tư vấn thủ tục cho 140 trường hợp. Hiện tổ còn 1 hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất đang được thực hiện.

Tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu cũng đã hướng dẫn, giải đáp cho hơn 50 lượt người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh và tiếp nhận giải quyết 3 hồ sơ.

Tại phường Tân Mỹ, phường Bình Thới, khu vực tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính cũng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân để được tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, các tổ địa bàn đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị và vận hành trơn tru. Cán bộ được cử đến làm việc tại các tổ này đều nghiêm túc về giờ giấc cũng như có chuyên môn sâu. Hàng ngày, ông Võ Minh Trung, cán bộ Sở Xây dựng TPHCM, thường xuyên di chuyển từ phường Tân Hưng đến phường Bà Rịa để làm việc. Dù đường sá đi lại khó khăn, ông vẫn nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ với mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Tương tự, ông Nguyễn Ngọc An Khang, cán bộ Sở Xây dựng TPHCM, được phân về làm việc tại tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu. Để thuận tiện công việc, phục vụ người dân tốt hơn, mỗi tuần ông Khang chỉ về nhà 1-2 lần. Ông Khang cho biết, trong hơn 1 tháng đầu, công việc chủ yếu là hướng dẫn người dân các thủ tục liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Còn nhiều vướng mắc

Tại một số địa phương, số lượng hồ sơ phi địa giới hành chính tiếp nhận để giải quyết không nhiều, chủ yếu là hoạt động tư vấn. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, thông tin, tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính của phường đã được triển khai từ đầu tháng 8 nhưng chưa tiếp nhận hồ sơ nào. Một trong những nguyên nhân chính là trụ sở của các sở, ngành chức năng nằm rất gần phường Sài Gòn. Do đó, người dân, doanh nghiệp có nhu cầu có thể trực tiếp đến các sở, ngành để nộp hồ sơ mà không cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu, nhìn nhận, vẫn còn một vài vị trí, nhân sự của tổ chưa nắm rõ các quy trình luân chuyển hồ sơ nên còn lúng túng trong quá trình hướng dẫn người dân; một số phần mềm hệ thống chưa liên thông với phần mềm một cửa của TPHCM. Phường kiến nghị các cơ quan liên quan sớm cấu hình đầy đủ thủ tục hành chính mới công bố trên hệ thống một cửa và trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho biết, để đảm bảo các hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục phi địa giới hành chính, vận hành thông suốt, UBND TPHCM chỉ đạo rất sát sao, yêu cầu hạ tầng công nghệ thông tin phải đồng bộ. Hiện Trung tâm chuyển đổi số TPHCM được giao phối hợp với các đơn vị triển khai đầu tư về hạ tầng. Theo tiến độ, khoảng 2 tháng nữa, thành phố sẽ có hệ thống hạ tầng thông tin đồng bộ đến 168 phường, xã, đặc khu theo 1 cấu trúc thống nhất, để hỗ trợ và giám sát quá trình vận hành.

Lãnh đạo nhiều phường, xã cho rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, bởi hiện nay người dân vẫn chưa biết nhiều đến chức năng, nhiệm vụ của tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính, và một bộ phận người dân có thói quen đến thẳng sở chức năng nộp các hồ sơ cần giải quyết, nên chưa có nhiều người dân tìm đến tổ địa bàn tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính tại phường để làm thủ tục.

Hiện TPHCM triển khai thủ tục phi địa giới hành chính giai đoạn 1, với 1.336 thủ tục trong tổng số 2.168 thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận một cửa. Tại nhiều cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu đến cuối năm 2025 áp dụng phi địa giới hành chính cho 100% thủ tục hành chính. Để đẩy nhanh tiến độ và đạt mục tiêu trên, TPHCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Văn phòng UBND TPHCM phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM xây dựng hệ thống phần mềm điều hành chính quyền số, kết nối đến tất cả sở, ngành và các xã, phường, đặc khu. Thành phố cũng sẽ tổ chức 3 Trung tâm phục vụ hành chính công tại trung tâm TPHCM và khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), cùng với 38 tổ địa bàn, nâng tổng số điểm tiếp nhận thủ tục phi địa giới hành chính lên 41 điểm.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng đưa lực lượng thanh tra xây dựng đang dôi dư xuống cơ sở và các sở, ngành khác luân phiên cử cán bộ “biệt phái” xuống các xã, phường để thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính.

NHÓM PHÓNG VIÊN