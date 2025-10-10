Tiếp nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt trên nền tảng VNeID

Chương trình được tổ chức sáng 10-10 tại Bộ Công an. Thông qua nền tảng VNeID, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) mong muốn nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ khắc phục hậu quả.
Theo lãnh đạo C06, mọi thông tin tiếp nhận đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua nền tảng VNeID sẽ được tiếp nhận qua tài khoản của các ngân hàng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cung cấp.
Theo C06, từ năm 2024, C06 đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID.
Trong năm 2024, thông qua Ngân hàng Quân đội (MBBank), các đơn vị đã tiếp nhận 5 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng BIDV đã tiếp nhận 75,7 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng Vietcombank đã tiếp nhận hơn 970 tỷ đồng.