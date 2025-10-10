Tiếp nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt trên nền tảng VNeID

Xã hội

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an bắt đầu triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11.

Chương trình được tổ chức sáng 10-10 tại Bộ Công an. Thông qua nền tảng VNeID, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) mong muốn nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ khắc phục hậu quả.

quang canh.jpg
Quang cảnh lễ phát động chương trình. Ảnh: PHẠM KIÊN

Theo lãnh đạo C06, mọi thông tin tiếp nhận đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua nền tảng VNeID sẽ được tiếp nhận qua tài khoản của các ngân hàng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cung cấp.

thao tac.jpg
Cán bộ công an C06 thực hiện thao tác ủng hộ đồng bào bão lũ trên nền tảng VNeID. Ảnh: PHẠM KIÊN

Theo C06, từ năm 2024, C06 đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID.

vneid.jpg
Từ 10 giờ ngày 10-10, nhân dân có thể ủng hộ đồng bào bị bão lũ qua nền tảng VNeID. Ảnh: PHẠM KIÊN

Trong năm 2024, thông qua Ngân hàng Quân đội (MBBank), các đơn vị đã tiếp nhận 5 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng BIDV đã tiếp nhận 75,7 tỷ đồng; thông qua Ngân hàng Vietcombank đã tiếp nhận hơn 970 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG

