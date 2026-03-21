Tiếp sức chạy đua kê khai thuế

Thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh), ngày 20-4 tới đây là hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, ngày 30-4 là hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế theo quý. Hiện nhiều hộ kinh doanh “chạy đua” với thời hạn trên, và ngành thuế tăng cường tiếp sức.

Còn nhiều băn khoăn

Ghi nhận từ nhiều hộ kinh doanh cho thấy, việc thực hiện hồ sơ kê khai thuế đang là mối bận tâm rất lớn. Bà Hoàng Anh, đại diện một hộ kinh doanh ở phường Phú Nhuận, TPHCM, cho biết đang kinh doanh mặt hàng ăn uống, doanh thu khoảng 800 triệu đồng/năm, thuộc diện khai thuế theo quý.

Bà Hoàng Anh lo lắng: “Từ cuối năm 2025, tôi đã mua phần mềm bán hàng và cố gắng tìm hiểu quy định mới để thực hiện cho đúng, nhưng đến giờ sắp phải kê khai thuế kỳ đầu tiên theo quy định mới, tôi vẫn thấy lo lo, sợ làm sai”.

Hoạt động trong lĩnh vực nội thất, chị Trúc Phương, chủ một hộ kinh doanh ở TPHCM cũng bồn chồn khi doanh thu hàng năm dao động ở mức trên dưới 3 tỷ đồng. Theo quy định mới, nếu doanh thu trên 3 tỷ đồng thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo lợi nhuận nhân với 17%, còn nếu dưới 3 tỷ đồng thì cách tính sẽ khác.

“Làm thế nào xác định rõ mức doanh thu này? Nếu ban đầu tôi đăng ký một mức doanh thu, nhưng sau đó doanh thu có thay đổi, thì điều chỉnh ra sao”, chị Phương băn khoăn. Trong khi đó, một hộ kinh doanh online lo lắng khi các sàn thương mại điện tử quy định khách có thể trả hàng trong vòng 15 ngày, nhưng thực tế khi nhận lại hàng trả về thì đã hư hỏng.

“Đơn hàng này khi bán ra đã được lập/xuất hóa đơn thì sau đó phải xử lý như thế nào? Đối với việc sàn đã kê khai và nộp thuế thay thì mình có phải làm biên bản kiểm kê hàng tồn và quyết toán thuế nữa không?”, chủ hộ kinh doanh online thắc mắc.

Không chỉ tại TPHCM mà những băn khoăn của hộ kinh doanh đối với thuế cũng xảy ra ở nhiều nơi. Tại hội thảo liên quan đến kê khai thuế mới đây do ngành thuế tổ chức thu hút sự tham gia rất đông các hộ kinh doanh, hàng loạt thắc mắc được nêu ra trước kỳ kê khai thuế đầu tiên theo chính sách mới.

Trong đó, một nội dung tuy cũ nhưng rất thời sự, được nhiều hộ kinh doanh nêu ra là nếu năm 2026 thực hiện kê khai thuế với mức doanh thu cao hơn so với doanh thu khoán năm 2025 thì có bị truy thu, xử phạt hay không?

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 20-4, hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng phải nộp hồ sơ thuế tháng 1, 2, 3 và bảng kê hàng tồn kho; thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử. Chậm nhất ngày 30-4, hộ kinh doanh kê khai thuế theo quý phải hoàn tất hồ sơ quý 1-2026, nộp bảng kê hàng tồn kho. Với hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, dù không phải nộp thuế vẫn phải ghi chép doanh thu hàng ngày theo quy định. Hộ kinh doanh cần thường xuyên tra cứu hóa đơn đầu vào để tránh rủi ro liên quan đến hóa đơn không hợp pháp.

Tích cực hỗ trợ, đồng hành

Để thuận lợi cho hộ kinh doanh kê khai thuế, ngành thuế các địa phương đã triển khai đồng loạt nhiều chương trình hỗ trợ. Ngày 19-3 vừa qua, Thuế TPHCM đã phát động tháng cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Trưởng Thuế TPHCM Đoàn Minh Dũng cho biết, sẽ tổ chức tập huấn theo nhóm đối tượng, với nội dung chuyên sâu về sổ kế toán, bảng kê hàng tồn kho, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, đồng thời duy trì cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” tại chợ, tuyến phố, bộ phận một cửa, điểm hỗ trợ lưu động…

Bên cạnh đó, các thuế cơ sở tại TPHCM cũng tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn trực tiếp cho hộ kinh doanh.

Bà Lê Bích Thảo, Phó trưởng Thuế cơ sở 13 TPHCM, cho biết, các chương trình hỗ trợ tập trung vào những nội dung thiết thực như đăng ký tài khoản ngân hàng, ghi chép sổ sách, cài đặt eTax Mobile, sử dụng hóa đơn điện tử và nắm rõ thời hạn kê khai.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, trong giai đoạn đầu triển khai phương thức kê khai, trọng tâm không phải kiểm tra, xử phạt mà là hỗ trợ để hộ kinh doanh làm đúng ngay từ đầu. Ngành thuế tổ chức đợt cao điểm 15 ngày (bắt đầu từ ngày 10-3) hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng và yên tâm hoạt động.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh trực tuyến, đường dây nóng để giải đáp kịp thời.

“Không chỉ trong đợt cao điểm 15 ngày mà ngành thuế sẽ duy trì xuyên suốt năm 2026 để giúp hộ kinh doanh thực hiện chính sách thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ. Ngành thuế đang hướng tới xây dựng tờ khai gợi ý và hệ thống dữ liệu, giúp đơn giản hóa quy trình kê khai, hạn chế tối đa thao tác và thủ tục kế toán phức tạp”, ông Mai Sơn khẳng định.

Đối với băn khoăn của hộ kinh doanh về nguy cơ bị truy thu thuế, ông Mai Sơn khẳng định, theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, doanh thu năm 2026 không được dùng làm căn cứ để truy thu phần doanh thu khoán của năm 2025. Dù kê khai ở mức nào, hộ kinh doanh cũng không bị điều chỉnh lại nghĩa vụ thuế của năm trước.

