Tiếp sức cho công nghiệp hỗ trợ

Những năm gần đây, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của TPHCM không ngừng chuyển mình để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước. Ngoài nỗ lực tự thân của mỗi doanh nghiệp, các chương trình hỗ trợ của thành phố đã đóng vai trò rất lớn.

“Bà đỡ” từ nguồn vốn kích cầu

Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cơ khí thương mại Nhật Long, cho biết, công ty vừa đầu tư 3 chiếc máy phay thế hệ mới nhất tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng sản phẩm, có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp tham gia Tuần lễ Kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm cơ khí điện năm 2025 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp Hội doanh nghiệp cơ khí điện TPHCM tổ chức

Nhưng điều khiến ông Long phấn khởi là 85% vốn đầu tư cho những chiếc máy này (tương đương gần 14 tỷ đồng) đều được vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất của TPHCM. "Khoản vay này đã được giải ngân cuối năm 2025, thời hạn vay 7 năm và được ưu đãi gần 100% lãi suất nên công ty phần nào vơi bớt nỗi lo gánh nặng", ông Nguyễn Ngô Long chia sẻ.

Vốn vay từ các chương trình kích cầu đầu tư và hỗ trợ lãi suất của TPHCM chính là dòng vốn hỗ trợ rất lớn cho chiến lược đầu tư đổi mới công nghệ liên tục của nhiều doanh nghiệp CNHT. Theo ông Nguyễn Văn Trí, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lập Phúc, ngành cơ khí, trong đó có cơ khí khuôn mẫu, luôn đòi hỏi đầu tư rất lớn, doanh nghiệp không đầu tư sẽ lạc hậu. “2 năm nữa, chúng tôi sẽ hoàn tất thanh toán cho khoản vay hơn 50 tỷ đồng thuộc chương trình kích cầu đầu tư mà doanh nghiệp vay năm 2020. Sau đó, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục vay vốn hỗ trợ lãi suất để đầu tư công nghệ mới”, ông Trí cho hay.

Chương trình kích cầu đầu tư hỗ trợ lãi suất của TPHCM đã được triển khai hơn 20 năm qua nhưng bị gián đoạn trong giai đoạn 2021-2022. Đến cuối năm 2023, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 09 xác định rõ những lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng tham gia. Tiếp đó, tháng 7-2024, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 42 tái khởi động chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn. Với chương trình này, doanh nghiệp vay vốn thông qua Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM. Các lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ bao gồm: công nghệ cao, chuyển đổi số, khởi nghiệp; CNHT...

Đẩy mạnh xúc tiến, kết nối

Nhắc tới Công ty CP Sản xuất công nghiệp Cát Vạn Lợi, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT nhắc ngay đến hành trình sản phẩm CNHT Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế. Hiện nay, ngoài việc tham gia vào các công trình lớn trong nước, các sản phẩm vật tư cơ điện của Công ty Cát Vạn Lợi đã có mặt tại các công trình như tuyến Metro Malina (Philippines), Sân bay Techo của Campuchia và Nhà máy Nhiệt điện than Matarbari (Bangladesh)… Để làm được điều này, ngoài việc đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi chú trọng tới xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhà máy sản xuất của Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (TPHCM)

Ngoài việc chủ động tìm kiếm đối tác thì các hiệp hội ngành nghề cũng có nhiều chương trình đồng hành cùng hội viên. Ông Huỳnh Kiều Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí-điện TPHCM (HAMEE) cho biết, năm nay, một trong những chương trình trọng tâm của hiệp hội là kết nối cung - cầu tại các khu công nghiệp để kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). “Thông qua kết nối, tỷ lệ doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí - điện tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước đã tăng lên đáng kể hàng năm. So với cách đây 3 năm, tỷ lệ này tăng tới hơn 30%”, ông Sơn cho biết.

Các chương trình kết nối đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo bà Bùi Thị Thanh Huyền, chuyên gia bộ phận thu mua chiến lược của Samsung Electronics Việt Nam, sau chương trình kết nối năm 2025 với 16 doanh nghiệp, nhà máy Samsung tại TPHCM đang triển khai làm việc cùng 2 doanh nghiệp. Năm nay, Samsung hy vọng sẽ kết nối thêm với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, ông Trần Văn Hòa, Quyền giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ (Sở Công thương TPHCM) cho biết, năm nay, Sở Công thương tiếp tục tổ chức hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp CNHT, phối hợp với các hiệp hội như Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Bosch, Intel, Toyota… để tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu trực tiếp cũng như đào tạo và tư vấn cải tiến cho các doanh nghiệp CNHT.

Theo Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM, tính đến cuối năm 2025, TPHCM đã tiếp nhận 28 dự án vay vốn từ chương trình kích cầu đầu tư với tổng mức đầu tư 4.096 tỷ đồng và tổng nhu cầu vốn vay 2.515 tỷ đồng. Trong số các dự án đã tiếp nhận, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TPHCM chấp thuận cho vay 24 dự án với tổng vốn vay 1.829 tỷ đồng. UBND TPHCM đã ban hành quyết định hỗ trợ lãi suất cho 7 dự án với tổng vốn vay được hỗ trợ 497,2 tỷ đồng.

THANH DUNG