Tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Ngày 4-9, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Quỹ nhà ở quốc gia. Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham gia, góp ý để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, hiện Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Quỹ nhà ở quốc gia, đã báo cáo thẩm định với Bộ Tư pháp, trao đổi với Bộ Tài chính.

Theo dự thảo, Quỹ nhà ở quốc gia được hình thành 2 cấp, cấp trung ương và địa phương. Trong đó, cấp địa phương là nơi trực tiếp thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở tại địa phương, được sử dụng để hỗ trợ hoạt động đầu tư phát triển dự án nhà ở xã hội.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết, mô hình quỹ được xây dựng có chức năng đảm bảo để cung cấp dịch vụ cho thuê chứ không phải cung cấp nhà. Thời gian đầu, Quỹ vận hành sẽ khó khăn, cần có sự hỗ trợ của nhà nước, có vốn điều lệ và chi phí hoạt động, kể cả ở cấp trung ương và địa phương. Sau khi quỹ vận hành, bắt đầu có nguồn thu thì mới bắt đầu tự đảm bảo kinh phí.

Bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng cho biết, dự thảo nêu rõ căn cứ pháp lý, mục tiêu hoạt động, trong đó Chính phủ thành lập quỹ, giao Bộ Xây dựng là đại diện chủ sở hữu và quản lý; UBND cấp tỉnh lập quỹ ở địa phương và là đại diện chủ sở hữu và quản lý.

Dự thảo cũng nêu rõ mục tiêu hoạt động của quỹ; nguyên tắc hoạt động của quỹ; nhiệm vụ và quyền hạn của quỹ; điều vốn hoạt động của quỹ; cơ cấu tổ chức của quỹ; nguyên tắc, phương thức tiếp nhận khoản hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân; nguyên tắc đầu tư, tạo lập nhà ở; hình thức, thủ tục đầu tư xây dựng, tạo lập nhà ở; đối tượng thuê nhà; giá thuê, trình tự thuê nhà; quản lý vận hành...

Góp ý dự thảo tại cuộc họp, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, trách nhiệm tổ chức, quản lý Quỹ nhà ở quốc gia chuyển sang cho nhà nước sẽ đem lại giá trị dài hạn, giảm gánh nặng bố trí quỹ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý cần có cơ chế quy định kiểm soát lựa chọn dự án mua, cụ thể để tránh tình trạng dự án tồn sản phẩm và tìm đến nhà nước như một kênh để thoát hàng. Bên cạnh đó, cơ chế quy định về chất lượng của công trình cũng cần chặt chẽ.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị, dự thảo cần có những mục dành riêng cho Quỹ nhà ở quốc gia và các mục dành riêng cho quỹ nhà ở địa phương; bổ sung mối quan hệ phối hợp giữa quỹ nhà ở địa phương và quốc gia. Về tạo lập quỹ nhà, Sở Xây dựng TPHCM chia sẻ kinh nghiệm, thời gian vừa qua, thành phố đã tiến hành mua lại nhà ở tái định cư để chuyển đổi thành mô hình nhà ở xã hội hoặc nhà ở công vụ để phục vụ cho các đối tượng cần thuê nhà.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cũng kiến nghị, Bộ Xây dựng cần có cơ chế linh hoạt để xác định đối tượng thuê nhà, đặc biệt đối tượng đang thuê trọ tại các khu nhà riêng lẻ trong khu dân cư.

MINH ANH