Tiếp tục phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An

Sáng 4-12, TP Hội An (Quảng Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4-12-1999 - 4-12-2024).

Diễu hành chào mừng 25 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới

Với chủ đề “25 năm - Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An”, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Khai trương Bảo tàng thổ sản Hội An; diễu hành chào mừng 25 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới; tọa đàm “Những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An”…

Đây cũng là loạt sự kiện gắn với chào mừng, kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), 7 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7-12-2017 - 2024), 1 năm Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Lễ kỷ niệm là dịp để nhìn lại quá trình quản lý, bảo vệ Đô thị cổ Hội An trong 25 năm qua

Phát biểu tại lễ kỷ niệm gặp mặt về chủ đề “Những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An”, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đây là dịp nhìn lại quá trình quản lý, bảo vệ Đô thị cổ Hội An từ những ngày đầu gian khó đến khi được công nhận Di sản văn hóa thế giới và những thành tựu to lớn đạt được sau 25 năm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị sản.

Nhìn lại chặng đường 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An đã nỗ lực không ngừng, kiên trì quyết tâm xây dựng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch phát triển năng động và giàu bản sắc. Quần thể kiến trúc Đô thị cổ nói riêng, di sản văn hóa Hội An nói chung được quản lý, bảo tồn và phát huy ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn, được UNESCO và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, trao tặng nhiều giải thưởng.



Bộ VH-TT-DL tặng hoa chúc mừng TP Hội An

Đặc biệt, trong dịp này, thành phố xuất bản tập “Thông tin nghiên cứu chuyên đề 25 năm bảo tồn di sản”. Ấn phẩm tập hợp những bài viết nghiên cứu làm nổi bật quá trình và thành tựu 25 năm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Đình Thành, Cục phó Cục Di sản văn hóa Bộ VH-TT-DL đánh giá cao những thành tựu của TP Hội An trong 25 năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An.

Chương trình nghệ thuật tại lễ gặp mặt

Trong khuôn khổ của buổi gặp mặt, TP Hội An tổ chức hoạt động trưng bày ảnh giới thiệu về giá trị Di sản văn hóa Hội An và thành tựu trong suốt 25 năm bảo tồn và phát huy.

Các hoạt động kỷ niệm được thành phố tổ chức với sự đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung; có chiều sâu, mang ý nghĩa kế thừa, bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản văn hóa Hội An, tập trung gắn kết việc tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống và sự sáng tạo trong văn hóa hướng đến các tiêu chí xây dựng thành phố di sản sáng tạo và thông minh.

PHẠM NGA