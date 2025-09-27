Xã hội

Giao thông

Cần nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

SGGPO

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam
Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất phương án mở rộng, đồng thời lưu ý để bảo đảm hiệu quả đầu tư toàn tuyến, cần nghiên cứu nhiều phương án, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm lợi ích nhà nước, tránh thất thoát, tiêu cực và tham nhũng.

Trước đây, trong 24 đoạn cao tốc dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, chỉ có 3 đoạn triển khai được. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư quan tâm tham gia, được Thường trực Chính phủ đánh giá là tín hiệu tích cực.

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các đoạn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch, trước mắt tập trung vào đoạn Hà Nội – TPHCM dài khoảng 1.144 km. Riêng các đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ – Cà Mau (149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao và gặp khó khăn về thi công, vật liệu.

Để huy động nguồn lực xã hội, dự án sẽ triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có 10 doanh nghiệp bày tỏ quan tâm tham gia.

Tin liên quan
LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Cao tốc Bắc Công tư PPP Mỹ Thuận Nghị quyết 68 Phía Đông Làn xe Phạm Minh Chính mở rộng cao tốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Thị Hồng Sương, Phạm Văn Trường, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn