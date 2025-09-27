Cần nghiên cứu và đề xuất nhiều phương án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nghiên cứu đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cuộc họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì.

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Thường trực Chính phủ hoan nghênh Bộ Xây dựng đã chủ động đề xuất phương án mở rộng, đồng thời lưu ý để bảo đảm hiệu quả đầu tư toàn tuyến, cần nghiên cứu nhiều phương án, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm lợi ích nhà nước, tránh thất thoát, tiêu cực và tham nhũng.

Trước đây, trong 24 đoạn cao tốc dự kiến đầu tư theo hình thức PPP, chỉ có 3 đoạn triển khai được. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư quan tâm tham gia, được Thường trực Chính phủ đánh giá là tín hiệu tích cực.

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các đoạn tuyến lên 6 làn xe theo quy hoạch, trước mắt tập trung vào đoạn Hà Nội – TPHCM dài khoảng 1.144 km. Riêng các đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ – Cà Mau (149 km) chưa xem xét mở rộng do nhu cầu vận tải chưa cao và gặp khó khăn về thi công, vật liệu.

Để huy động nguồn lực xã hội, dự án sẽ triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, đã có 10 doanh nghiệp bày tỏ quan tâm tham gia.

LÂM NGUYÊN