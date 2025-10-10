Đề xuất nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội

Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về nhà ở xã hội

Chiều 10-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội).

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo nghị định là tập trung làm rõ điều kiện thu nhập đối với người dân khi tham gia mua, thuê mua nhà ở xã hội. Theo đề xuất, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành quyết định việc điều chỉnh đối với các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, đối tượng không có hợp đồng lao động cũng vẫn được tiếp cận nhà ở xã hội nhưng phải có xác nhận từ Công an cấp xã dựa trên cơ sở dữ liệu dân cư. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này sát hơn với thực tế thu nhập và sinh hoạt của người dân.

Lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội được quy định là 5,4%/năm, trường hợp cần thiết phải thay đổi mức lãi suất cho vay, các cơ quan liên quan báo cáo, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tại cuộc họp, Bộ Xây dựng đã xin ý kiến về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư cùng có đủ năng lực, điều kiện thực hiện. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng trong trường hợp này cần tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, minh bạch. Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Xây dựng cần bổ sung chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội đối với gia đình có nhiều thế hệ sinh sống, gia đình hạt nhân có từ 3 con trở lên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo, rà soát toàn bộ nội dung, hoàn chỉnh tờ trình và tài liệu liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nghị định.

LÂM NGUYÊN