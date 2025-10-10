Xã hội

Bị công an mời làm việc vì đăng thông tin xúc phạm người khác lên Facebook

Vì bức xúc cá nhân, một phụ nữ đã đăng thông tin xúc phạm người khác lên mạng xã hội và đang được cơ quan công an xử lý.

Ngày 10-10, Công an phường Tân Phước (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý bà N.T.Q (sinh năm 1982, trú khu phố Phước Sơn, phường Tân Phước, TPHCM) về hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của người khác theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.

Trước đó, bà Q. sử dụng tài khoản Facebook “N.P” đăng lên nhóm “Dân Phú Mỹ” nội dung xúc phạm một phụ nữ khác với những lời lẽ thô tục.

đăng thông tin sai.jpg
Bà Q. làm việc tại cơ quan công an

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước đã xác minh và xác định bà Q. là chủ tài khoản “N.P” nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an bà Q. thừa nhận, nội dung đăng trên mạng Facebook là do bức xúc cá nhân, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Bà Q. đã xóa bài đăng và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tân Phước khuyến cáo, mạng xã hội không phải là nơi để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Việc đăng tải, chia sẻ nội dung hoặc hình ảnh xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác là vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

VĂN ANH

