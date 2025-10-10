Đường sắt chở miễn phí hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội

Theo đó, Tổng Công ty Đường sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa của các tổ chức, cá nhân thông qua UBND, Mặt trận Tổ quốc và hội Chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động này nhằm bảo đảm hàng hóa được vận chuyển thông suốt, kịp thời và an toàn đến người dân vùng thiên tai.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến các ga Giáp Bát và ga Hà Nội.

Chương trình vận chuyển miễn phí được thực hiện từ ngày 10-10 cho đến khi có thông báo mới. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức và địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, xếp dỡ và phân phối hàng hóa, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân vùng bão lũ.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với UBND, Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tiếp nhận và gửi hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

BÍCH QUYÊN