Phường Tân Định (TPHCM) chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho người cao tuổi

Ngày 10-10, phường Tân Định (TPHCM) phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Lãnh đạo phường Tân Định chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Qua chương trình, phường Tân Định chúc thọ, mừng thọ các cụ ở các nhóm từ tuổi 70 đến trên 100 tuổi; tư vấn, chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho người cao tuổi. Cụ Lâm Kim Định (70 tuổi, khu phố 18, phường Tân Định) bày tỏ xúc động khi tham gia hoạt động. Đây là nguồn động viên to lớn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần vun đắp nếp sống văn minh, hạnh phúc trong gia đình và cộng đồng.

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân chia sẻ, chăm lo, phụng dưỡng và tôn vinh người cao tuổi là trách nhiệm của phường. Phường tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi trên địa bàn được hưởng đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đặc biệt về chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí và phát huy vai trò của người cao tuổi trong đóng góp và xây dựng cộng đồng.

Trong tháng 10 này, các đoàn của phường Tân Định sẽ đến tận nhà chúc thọ các cụ 90 tuổi, 95 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi. Các khu phố trên địa bàn cũng sẽ tổ chức các buổi chúc thọ, mừng thọ tại cộng đồng, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, lan tỏa tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”, góp phần xây dựng phường văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững.

