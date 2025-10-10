Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân Hải quân

Xã hội

Ngày 10-10, tại xã Long Bình (Đồng Tháp), Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT), Vùng 2 Hải quân phối hợp Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” bàn giao “Nhà đồng đội” tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo đơn vị cắt băng khánh thành “Nhà đồng đội”

Dự lễ có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Hoàng Sa thân yêu”; đại diện lãnh đạo địa phương và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh trước ngôi nhà mới

Ngôi nhà cấp 4, có diện tích 100m² đã được trao cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh, nhân viên Trạm 96, Trung tâm BĐKT. Ngôi nhà được hoàn thành cuối tháng 9-2025, tổng kinh phí gần 570 triệu đồng, trong đó Quỹ học bổng Vừ A Dính, CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp.

Thủ trưởng Trung tâm BĐKT tặng quà chúc mừng gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm BĐKT, khẳng định công trình “Nhà đồng đội” là món quà nghĩa tình, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương đối với cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là nguồn động viên giúp gia đình Thiếu tá Nguyễn Chí Đỉnh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

PHƯỚC QUÝ

