Một doanh nghiệp ở phường Tân Hiệp (TPHCM) hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ 1 tỷ đồng

Ngày 10-10, đoàn công tác của công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi).

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch CĐCS công ty cho biết ngày 10-10 đoàn đã đến các xã Bát Mọt, Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) để trao quà động viên, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu phối hợp trao quà cho các hộ dân ở xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi)

Tại xã Bát Mọt, đoàn trao hỗ trợ cho 33 hộ gia đình, mỗi hộ 600.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 19,8 triệu đồng. Tại xã Nông Cống, địa phương thiệt hại nặng nề do bão số 10 vừa qua, đoàn đã trao hỗ trợ cho 400 hộ dân, mỗi hộ dân được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn sẽ trao hỗ trợ cho 100 hộ dân ở xã Tượng Lĩnh, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo kế hoạch, ngày 11-10, đoàn sẽ đến trao hỗ trợ cho 150 hộ nghèo, người già trẻ em không nơi nương tựa, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Hàng trăm phần quà được trao đến người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp họ vươn lên trong khó khăn

Hiện công ty đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Ngoài ra, công ty hỗ trợ cho 685 hộ dân với tổng số tiền là 671 triệu đồng bằng hình thức trực tiếp đến vùng bị ảnh hưởng bão lũ phối hợp với địa phương để trao cho các hộ dân.

Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý - Á Châu là doanh nghiệp FDI sản xuất đồ gỗ đóng trên địa bàn phường Tân Hiệp, TPHCM. Năm 2024, công ty hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ.

