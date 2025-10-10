Tặng hơn 400 thẻ bảo hiểm y tế trị giá trên 560 triệu đồng cho hội viên phụ nữ

Ngày 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); trao tặng thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ vượt khó năm 2025.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Trần Dũng Hà trao thẻ BHYT đến hội viên phụ nữ

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và BHXH TPHCM ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2025 - 2030. BHXH TPHCM trao tặng 304 thẻ BHYT với tổng kinh phí hơn 384 triệu đồng. Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TPHCM trao tặng 100 thẻ BHYT, kinh phí hơn 126 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ trao tặng 39 thẻ BHYT với kinh phí 50 triệu đồng.

Phó Giám đốc BHXH TPHCM Trần Dũng Hà cho biết, kinh phí trao tặng thẻ BHYT được đóng góp từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và toàn thể công chức, viên chức, người lao động BHXH TPHCM. Đây là món quà nghĩa tình, góp phần giúp chị em phụ nữ có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, an tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động thường niên của BHXH TPHCM. Mỗi cuốn sổ BHXH, mỗi tấm thẻ BHYT, chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia để động viên giúp bà con yên tâm chăm sóc sức khỏe, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Hội LHPN TPHCM trao thư cảm ơn đến lãnh đạo BHXH TPHCM

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Thanh Loan, hiện TPHCM có hơn 3.000 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT, gặp nhiều trở ngại trong việc khám và điều trị bệnh. 443 thẻ BHYT được trao tặng lần này là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm xã hội và trái tim nhân ái của các đơn vị với hội viên phụ nữ.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và BHXH TPHCM ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp giai đoạn 2025 – 2030 về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, giám sát việc thực hiện chính sách để chính sách an sinh xã hội đi vào cuộc sống.

Trao tặng thẻ BHYT đến hội viên phụ nữ

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM mong muốn BHXH TPHCM cùng các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thêm thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, giúp phụ nữ an tâm chăm sóc sức khỏe, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

NGÔ BÌNH