Miền Bắc: 18 người chết và mất tích do lũ lụt lịch sử

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lũ đặc biệt lớn tại Bắc bộ khiến hơn 230.000 nhà dân bị ngập, thiệt hại ước 5.450 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hộ chia các mũi vận chuyển thực phẩm tới từng nhà bị cô lập ở xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh)

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến 18 giờ ngày 10-10, lũ đặc biệt lớn trên các sông Cầu, sông Thương và sông Trung đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, song vẫn ở mức báo động 3. Nhiều địa phương tại Bắc bộ tiếp tục khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả nặng nề sau bão số 11.

Nước lũ bao vây nhiều khu vực ở Hà Nội và Bắc Ninh, hiện đã đạt đỉnh và đang rút

Tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn, mực nước các sông hiện vẫn cao hơn báo động 3 từ 0,6 đến hơn 1m. Nhiều tuyến đê trọng yếu như đê Chã, đê Hà Châu, đê hữu sông Cầu, đê tả sông Thương đang được gia cố khẩn cấp, tổng chiều dài chống tràn đã lên tới khoảng 20km.

Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh, tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đã có 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương. Từ khi mưa lũ đến nay, hơn 230.000 nhà dân bị ngập, trong đó riêng tỉnh Thái Nguyên có tới 200.000 căn nhà. Lũ lụt lịch sử cũng khiến 25.000ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 700.000 gia súc gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi. Đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) đã bị vỡ do lũ lớn, song địa phương kịp thời sơ tán 803 hộ dân đến nơi an toàn.

Nước lũ rút đi, để lộ cơ sở hạ tầng đổ nát ngổn ngang ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn)

Hệ thống điện và viễn thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với gần 550.000 khách hàng mất điện, hiện vẫn còn hơn 128.000 hộ chưa có điện (đang khôi phục dần). Hàng chục tuyến giao thông đường bộ (kể cả quốc lộ) và đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) phải tạm ngưng do sạt lở và ngập sâu.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 10-10, tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.450 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên là tỉnh thiệt hại nặng nhất với khoảng 2.400 tỷ đồng. Các đoàn công tác vẫn đang tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ khắc phục tại hiện trường.

PHÚC VĂN