Tiết học đầy công nghệ của học sinh lớp 5

Sáng 22-4, tại Trường Tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TPHCM), cụm chuyên môn 3 tổ chức tiết dạy minh họa môn Khoa học lớp 5 và báo cáo chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong dạy học”.

Tiết học ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học tại Trường Tiểu học Đống Đa vào sáng 22-4

Mở đầu tiết dạy, cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên lớp 5/4, Trường Tiểu học Đống Đa khởi động lớp học bằng trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”. Lớp học chia thành nhiều nhóm, lần lượt các nhóm lật các mảnh ghép trên màn hình để trả lời các câu hỏi đuổi hình bắt chữ, nghe nhạc đoán tên bài hát… Sau khi hoàn thành các mảnh ghép, màn hình hiện ra bức tranh hoàn chỉnh về các giai đoạn phát triển của con người.

Lớp học tiếp tục được “làm nóng” với nhiều hoạt động như quét mã QR chơi game để tìm hiểu kiến thức, thực hiện phiếu bài tập cá nhân, thuyết trình sản phẩm học tập cá nhân…

Học sinh tham gia trò chơi tương tác để tìm hiểu kiến thức

Trong đó, ở hoạt động thực hiện phiếu bài tập cá nhân, học sinh lần lượt trải nghiệm các góc học tập gồm: góc đọc (đọc văn bản giấy hoặc sách điện tử), góc quan sát (xem phim ngắn), góc trải nghiệm (chơi trò chơi trực tuyến) và góc chuyên gia (hỏi trợ lý ảo về nội dung bài học).

Học sinh xem phim ngắn tại góc quan sát để tìm hiểu kiến thức

Tại góc chuyên gia, Nguyễn Kim Phú, học sinh lớp 5/4, cho biết: “Em đã sử dụng ChatGPT từ cuối năm học lớp 4 để tìm kiếm thông tin và đối chiếu đáp án khi làm bài tập. Ngoài ra, em cũng sử dụng công cụ Gemini, trợ lý ảo của google, để làm sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức bài học”.

Học sinh "hỏi" trợ lý ảo AI để hoàn thành phiếu học tập

Kết thúc tiết dạy minh họa, cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học của cụm chuyên môn 3 đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI trong dạy học.

Chia sẻ kinh nghiệm sau tiết dạy, cô Nguyễn Thị Hòa cho biết, để học sinh sử dụng "mượt mà" các công cụ AI và thiết bị công nghệ (như máy tính, ipad), giáo viên và học sinh cần được nhà trường tạo điều kiện tiếp cận từ trang thiết bị, đường truyền internet, năng lực chuyên môn cũng như các hoạt động lồng ghép khác như học tập trên thư viện số, đưa nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo vào dạy học cho học sinh phổ thông, dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế...

Học sinh xem phim ngắn được thiết kế bằng công cụ AI tại tiết học

Ở góc độ khác, theo cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Đống Đa, công cụ AI giúp giáo viên tiết kiệm nhiều thời gian thông qua việc hỗ trợ thiết kế bài dạy, tạo hệ thống câu hỏi kiểm tra, thiết kế hình ảnh và học liệu.

Ngoài ra, ứng dụng AI còn giúp phân bổ bài tập phù hợp với khả năng tiếp nhận kiến thức của từng nhóm đối tượng học sinh; tạo môi trường học tập tương tác sôi nổi thông qua trò chơi; đánh giá sát năng lực thực tế của học sinh.

"Đối với học sinh tiểu học, một số môn học có khái niệm trừu tượng, hiện tượng khó quan sát bằng mắt thường. Công cụ AI giúp mô phỏng lại các quá trình khoa học phức tạp, giúp học sinh dễ quan sát và tiếp thu bài học tốt hơn”, cô Thu Hà bày tỏ.

Cô và trò tương tác hào hứng trong các hoạt động của tiết học

Tuy nhiên, các giáo viên cũng cho rằng cần sử dụng AI đúng mục đích. Giáo viên phải là người tổ chức, dẫn dắt lớp học, dành thời gian quan tâm, tương tác với học sinh. Đặc biệt, các thầy cô phải kiểm soát nội dung, đảm bảo tính chính xác, kiến thức phù hợp lứa tuổi học sinh bởi AI có thể cung cấp thông tin sai lệch.

Riêng đối với học sinh, việc cho học sinh tiếp cận công nghệ cần gắn liền với giáo dục ý thức công dân số, trong đó có việc không sao chép nội dung một cách máy móc, biết cách bảo mật thông tin cá nhân, ý thức vấn đề bản quyền nội dung.

Thầy Lưu Phương Thanh Bình, chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM) nhận định, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học là một trong những nội dung triển khai của mô hình trường học chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần phù hợp điều kiện thực tế của từng trường về cơ sở vật chất, năng lực giáo viên, khả năng tiếp nhận của học sinh; phù hợp nội dung bài học, môn học, đảm bảo thời lượng chương trình; sử dụng đồng thời nhiều phương pháp đổi mới dạy học, không nên lạm dụng AI, không để AI làm thay vai trò của giáo viên.

THU TÂM