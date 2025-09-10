Tìm giải pháp cho xuất khẩu gạo

Philippines - thị trường chiếm tới 40% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, vừa ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu, dẫn đến khoảng 500.000 tấn gạo Việt Nam đang gặp khó khăn thông quan.

Thông tin này được nêu ra tại hội nghị do Bộ Công thương tổ chức chiều nay 10-9, nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường lúa gạo xuất khẩu những tháng cuối năm 2025.

Quang cảnh hội nghị chiều 10-9. Ảnh: CẤN DŨNG

Theo thông tin từ Bộ Công thương, Indonesia cũng ngừng mua, khiến xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này 8 tháng giảm tới 97%, còn Malaysia giảm 45%. Tình trạng này đẩy ngành lúa gạo Việt Nam vào thế khó khi giá xuất khẩu và tiêu thụ nội địa chịu sức ép lớn.

Mới đây, ngày 9-9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ, ngành triển khai khẩn cấp giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và điều tiết thị trường gạo.

Vì vậy, chiều 10-9, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị khẩn do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì, với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và 20 doanh nghiệp xuất khẩu lớn, để triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu hải quan, 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu gần 6,37 triệu tấn gạo, trị giá 3,26 tỷ USD, tăng 3,7% về lượng nhưng giảm 15,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 2024. Trong 8 tháng qua, Philippines vẫn nhập gần 2,9 triệu tấn, Bờ Biển Ngà, Ghana và Trung Quốc đang nổi lên là các thị trường thay thế với mức tăng trưởng mạnh, đặc biệt Trung Quốc tăng 141% sau nhiều năm sụt giảm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị chiều 10-9. Ảnh: BÁO CÔNG THƯƠNG

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, gạo là mặt hàng chiến lược, cần đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc. Bộ trưởng Bộ Công thương cho rằng việc Philippines bất ngờ ngừng nhập khẩu là bài học lớn để doanh nghiệp lúa gạo phải chủ động tìm đối tác mới và đa dạng hóa thị trường.

Để làm lành mạnh thị trường, Bộ Công thương đã thu hồi 13 giấy phép xuất khẩu của doanh nghiệp vi phạm. Đồng thời, bộ đã ký bản ghi nhớ thương mại gạo với Senegal về 100.000 tấn xuất khẩu, xúc tiến thương mại tại Quảng Châu và Hồng Công (Trung Quốc), chuẩn bị đàm phán thêm với các đối tác ở châu Phi và Nam Á.

Bộ trưởng Bộ Công thương đề nghị các doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, thực hiện nghiêm trách nhiệm báo cáo, thu mua tạm trữ, phối hợp với Nhà nước ổn định cung cầu. Ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định, Bộ Công thương sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý, nâng cao dự báo thị trường, quảng bá thương hiệu gạo Việt Nam, bảo đảm mục tiêu giữ vững vị thế nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

PHÚC HẬU