Tìm kiếm bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên, TP Đà Nẵng

Sáng 26-8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang phối hợp tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 chiều 25-8, cháu T.A.N. (3 tuổi, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) về quê ngoại tại xã Hòa Vang, cách nhà khoảng 7km.

Trong lúc đi cùng bà ra vườn nhà gần sông Yên thì cháu N. mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa của cháu bé hay chơi trôi trên sông. Nghi cháu rơi xuống sông nên gia đình trình báo đến lực lượng chức năng.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân xã Hòa Vang đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông Yên.

Đến sáng 26-8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân địa phương vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.

PHẠM NGA