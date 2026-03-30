Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng bị lật thuyền ở tỉnh Tuyên Quang

Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, vượt qua dòng nước sâu, đến 11 giờ 30 phút ngày 30-3, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền tại hồ thủy điện Chiêm Hóa.

Sau khi tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, cơ quan chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vào trưa 30-3

Theo xác minh, trước đó, lúc 22 giờ ngày 29-3, anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992) cùng vợ là chị Hoàng Thị H. (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Tuấn Đ. (sinh năm 2012) đi thả lưới đánh cá. Khi đến khu vực bờ hồ, thấy một thuyền sắt có mái che không gắn động cơ, anh T. đã tự ý sử dụng chiếc thuyền sắt này chở vợ và con ra khu vực giữa hồ để thả lưới.

Một lúc sau, trời nổi gió to làm lật thuyền, cả ba người rơi xuống hồ. Cháu Đ. bơi được vào bờ, còn 2 vợ chồng anh T. và chị H. bị dòng nước nhấn chìm, mất tích.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần luôn tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy, trang bị áo phao khi di chuyển bằng thuyền và cẩn trọng khi qua lại những khu vực ven hồ, bến phà, nhất là trong điều kiện trời tối, thời tiết bất lợi.

GIA KHÁNH