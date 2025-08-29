Tìm thấy thi thể nam thanh niên dưới sông Sêrêpốk sau 2 ngày mất tích

Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa trục vớt một nam thanh niên dưới sông Sêrêpốk (đoạn qua xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Nạn nhân đã được lực lượng chức năng trục vớt lên bờ

Nạn nhân được xác định là H.N.T.H. (sinh năm 2007, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào chiều tối 28-8, người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông và báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 1 khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức trục vớt. Do thời điểm xảy ra vụ việc trời tối, mưa lớn, nước chảy xiết nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau đó, thi thể được đưa lên bờ và bàn giao cho Công an xã Hòa Phú để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ việc, trước đó trên tài khoản Facebook cá nhân, em H. từng đăng tải dòng trạng thái thể hiện ý định tìm đến cái chết. Bài viết đã thu hút nhiều sự quan tâm, động viên của cộng đồng mạng nhưng không nhận được phản hồi.

Theo gia đình, chiều 26-8, H. rời khỏi nhà bằng xe máy và mất liên lạc. Đến tối 28-8, lực lượng chức năng trục vớt thi thể thì mới xác định là em H.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

MAI CƯỜNG