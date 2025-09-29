Đà Nẵng: Sạt lở đất vùi lấp nhà cửa, thiệt hại nặng tại xã Hùng Sơn

Trưa 29-9, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Ga’nil, khiến 3 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề về nhà cửa và tài sản.

Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Ga’niL Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Vụ sạt lở xảy ra vào sáng cùng ngày, với chiều dài hơn 100m, chiều ngang trên 150m. Đất đá từ taluy sườn núi đổ xuống làm hư hại nhiều công trình phụ, nhà bếp, vùi lấp đất sản xuất và tài sản của các hộ dân Cơ Tu, gồm gia đình ông Pơloong Niu, bà Ta Ngôn Thị Bớch và ông Pơloong Nhiu.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Ga'nil. Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng xung kích, phối hợp với người dân thôn Ga’nil khẩn trương sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời di dời nhiều vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn dẹp. Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Chính quyền xã Hùng Sơn huy động lực lượng xung kích hỗ trợ di dời một số vật dụng cần thiết. Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

UBND xã cũng đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường, tiến hành rào chắn và cắm biển cảnh báo sạt lở, báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng chức năng đặt bảng cảnh báo. Ảnh: Ảnh: UBND XÃ HÙNG SƠN

Hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được địa phương tiếp tục triển khai.

XUÂN QUỲNH