Đà Nẵng: Sạt lở đất vùi lấp nhà cửa, thiệt hại nặng tại xã Hùng Sơn

Vụ sạt lở xảy ra vào sáng cùng ngày, với chiều dài hơn 100m, chiều ngang trên 150m. Đất đá từ taluy sườn núi đổ xuống làm hư hại nhiều công trình phụ, nhà bếp, vùi lấp đất sản xuất và tài sản của các hộ dân Cơ Tu, gồm gia đình ông Pơloong Niu, bà Ta Ngôn Thị Bớch và ông Pơloong Nhiu.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Hùng Sơn đã huy động lực lượng xung kích, phối hợp với người dân thôn Ga’nil khẩn trương sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, đồng thời di dời nhiều vật dụng thiết yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm.
UBND xã cũng đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường, tiến hành rào chắn và cắm biển cảnh báo sạt lở, báo cáo cấp trên để có hướng xử lý, khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Hiện công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được địa phương tiếp tục triển khai.