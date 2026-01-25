Tin tưởng những chủ trương, quyết sách sớm tạo nhiều chuyển biến

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Phóng viên Báo SGGP đã ghi nhận ý kiến của một số trí thức, nhà khoa học và thanh niên bày tỏ tin tưởng những chủ trương, quyết sách của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến thực chất cho đời sống người dân và đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

- PGS-TS NGUYỄN XUÂN HOÀN, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM:

Một đội ngũ biết hành động vì lợi ích chung, hết lòng vì dân

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa chiến lược khi đặt nền móng định hướng cho cả nước phát triển mạnh mẽ, bền vững và hội nhập sâu rộng. Chúng tôi kỳ vọng, những quyết sách là những định hướng tầm xa mang tính lý luận và quan trọng hơn đó là những chủ trương có khả năng đi vào cuộc sống của mọi người dân, tạo nên chuyển biến thực chất trong giáo dục đại học, KH-CN và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Điều mà nhiều trí thức, nhà khoa học và người làm công tác quản lý mong đợi trước hết là Đại hội XIV của Đảng đề ra những đột phá về thể chế, trong đó trao quyền mạnh mẽ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học trên nền tảng tự chủ, trách nhiệm giải trình và đánh giá dựa trên hiệu quả thực chất. Bên cạnh đó, giới khoa học kỳ vọng sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ ưu tiên tạo lập các cơ chế và chương trình quốc gia mang tính dẫn dắt trong những lĩnh vực chiến lược (công nghệ lõi) như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch, công nghệ sinh học, thực phẩm, cơ khí - tự động, vật liệu mới, logistics thông minh - những trụ cột sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong tương lai.

Tuy nhiên, mọi chủ trương dù đúng và trúng đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức thực hiện một cách kiên định, có kỷ luật và có trách nhiệm; yếu tố quyết định nằm ở con người. Chúng ta cần một đội ngũ đủ bản lĩnh để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, con người đủ năng lực để biến chủ trương thành kế hoạch, biến kế hoạch thành hành động và đủ tâm huyết để theo đuổi đến cùng những mục tiêu vì sự phát triển của đất nước. Đó là đội ngũ cán bộ quản lý minh bạch và liêm chính; đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học tận tụy và sáng tạo; đội ngũ trí thức trẻ ham học hỏi, sẵn sàng cống hiến.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong với các đại biểu trong Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thời cơ không chờ đợi, thách thức không tự biến mất, niềm tin của tất cả chúng ta đặt vào Đại hội XIV của Đảng chính là niềm tin vào một tư duy đột phá, một tinh thần đổi mới mạnh mẽ và trên hết là một đội ngũ con người biết hành động vì lợi ích chung, hết lòng vì dân. Khi có con người đủ bản lĩnh - đủ năng lực - đủ trách nhiệm, các quyết sách của Đảng chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống, trở thành động lực đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.

- Đồng chí NGÔ MINH HẢI, Bí thư Thành đoàn TPHCM, đại biểu Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM tham dự Đại hội XIV của Đảng:

Thanh niên càng có điều kiện lập thân, lập nghiệp

Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã mở ra nhiều kỳ vọng, nhiều niềm tin và cũng chỉ rõ nhiều thử thách, đòi hỏi tất cả các đại biểu tham dự Đại hội khi trở về địa phương phải quyết tâm triển khai cụ thể nghị quyết Đại hội, đặc biệt là những nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội.

Là một cán bộ Đoàn, tôi nhận rõ niềm tin và hy vọng khi trong các văn kiện trình Đại hội đã đặt kỳ vọng vào lực lượng thanh niên - một thế hệ trẻ tiên phong tiếp nối những giá trị khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thế hệ trẻ vẫn tiếp tục là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng đất nước. Thanh niên là một trong những lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng KH-CN; là lực lượng để thừa hưởng những tinh hoa, những thành tựu, cũng là lực lượng để thực hiện các hoạt động học tập, lao động, đổi mới sáng tạo.

Chúng tôi cũng kỳ vọng, với những quyết sách của Đại hội thì thanh niên càng có nhiều điều kiện để có thể lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các bạn thanh niên cần vốn, cần những tiếp sức trong quá trình khởi nghiệp của mình, do đó rất mong những chủ trương, chính sách của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa và được Chính phủ thực hiện quyết liệt. Chúng tôi tin tưởng trong kỷ nguyên vươn mình, vươn tầm của đất nước, thanh niên tiếp tục là đội ngũ đi đầu.

- Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC):

Tin tưởng vào quyết tâm cải cách của Đảng

Quyết tâm cải cách là thông điệp rõ ràng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quyết tâm cải cách thể hiện ở chỗ chúng ta đã mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những vướng mắc, bất cập chính xác, cụ thể cần phải thay đổi và yêu cầu thực tế “không thể không làm”; lập tức ban hành các nghị quyết của Đảng để chỉ đạo, định hướng triển khai một cách cụ thể, rõ ràng, hợp lý; nhanh chóng sửa đổi một loạt quy định của pháp luật để làm căn cứ pháp lý thực hiện; triển khai trên thực tế một cách thần tốc, với những mục tiêu cụ thể, rõ ràng; liên tục đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch, bất hợp lý; đồng thời giải thích cụ thể, cặn kẽ, khoa học, hợp lý chính sách và hành động; đánh giá tổng kết kịp thời để tiếp tục hoàn thiện nghị quyết và pháp luật.

Trên thực tế, chúng ta đã có thể cảm nhận ngay lập tức, thấy rõ một số kết quả từ thay đổi tư duy, cách thức làm việc, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ của toàn bộ máy, đồng thời thay đổi cả suy nghĩ, nhận thức của toàn xã hội.

