Còn 19 vị trí tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, tính đến 16 giờ ngày 21-11, trên các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ vẫn còn 19 vị trí tắc đường, ngập nước.

Vị trí sạt lở trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định ngày 21-11. Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam

Trên các tuyến do Trung ương quản lý có 6 vị trí đang bị tắc đường, ngập nước trên quốc lộ 1 và đường Trường Sơn Đông. Hiện các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người trực để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm.

Ngay khi nước rút, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp địa phương, lực lượng chức năng tổ chức điều tiết cho phương tiện lưu thông, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Trên các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý có 13 vị trí tắc đường, ngập nước, nằm trên các tuyến quốc lộ 4E, 27C. Sở xây dựng các địa phương đang tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Hiện đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam đang trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị huy động lực lượng, vật tư, thiết bị thi công để sớm thông tuyến, khắc phục kịp thời các hư hỏng, thiệt hại đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

BÍCH QUYÊN