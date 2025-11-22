Quốc lộ 1 qua Khánh Hòa tê liệt, phương tiện nằm chờ 3 ngày

Hàng ngàn phương tiện phải dừng nối đuôi nhau hàng chục km tại phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, vì nhiều đoạn quốc lộ 1 bị hư hỏng do mưa lũ.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa ùn tắc kéo dài. Ảnh: HIẾU GIANG

Chiều 22-11, tại đoạn quốc lộ 1 qua địa phận xã Vạn Ninh, hàng ngàn xe ô tô vẫn nằm im, kéo dài đến gần hầm Đèo Cả. Việc ùn tắc đã diễn ra 3 ngày, chủ yếu là xe tải, container và xe khách.

Tài xế Nguyễn Văn Mạnh (trú TPHCM) cho biết, xe chở nội thất của anh từ TPHCM ra Hà Nội phải dừng từ lúc 2 giờ sáng nay. "Tôi chấp nhận nằm chờ, chỉ mong đồng bào miền Trung được an toàn trong mưa lũ".

Trong khi đó, nhiều người trên xe khách vội vã bắt xe ôm để về quê khi nghe tin nước lũ đang dâng cao. Ông M. (hành khách trên xe Dũng Thủy) chia sẻ, ông đang đi làm thuê ở TPHCM thì nghe tin mưa lũ ngập sâu ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) nên bắt xe về từ ngày 20-11, tuy nhiên hiện đang bị mắc kẹt, còn người thân thì mất liên lạc.

Quốc lộ 1 hướng về phía Bắc chật kín xe. Ảnh: NHẬT THANH

Theo Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa, ùn tắc kéo dài từ ngày 19-11 với ước tính khoảng 5.000 xe bị kẹt. Đơn vị huy động 100% quân số để điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự và hỗ trợ tài xế.

Khi có tín hiệu được lưu thông qua hầm, lực lượng lập tức hướng dẫn phương tiện đi qua, tuy nhiên quốc lộ 1 đoạn thuộc tỉnh Đắk Lắk hư hỏng nặng, lưu thông rất khó khăn. Nhiều đoàn xe chở đầy lương thực, thuốc men cùng mô tô nước, canô được lực lượng CSGT dẫn đường để kịp hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Đắk Lắk.

Người dân hỗ trợ lương thực cho tài xế, hành khách trong lúc chờ đợi. Ảnh: HIẾU GIANG

Từ ngày 20-11, Trạm CSGT Ninh Hòa đã phát hơn 1.000 suất ăn miễn phí. Nhiều quán ăn, người dân dọc đường cũng tự nấu cơm phát cho tài xế. Các tài xế chia sẻ, họ cảm động vì được giúp đỡ trong lúc khó khăn, không thấy mình bị bỏ rơi nơi đất khách.

Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, khu vực phía Bắc Đèo Cả thuộc Đắk Lắk vẫn ngập sâu, quốc lộ 1 hư hỏng nên phải đóng đường. Chiều 21-11, khi nước phía Nam đèo Cả rút đã cho xe qua hầm, giải tỏa được khoảng 500 xe. Đến tối qua, đường lại phải đóng vì phía Bắc quá tải.

Hàng ngàn phương tiện phải dừng nối đuôi hàng chục km trên quốc lộ 1. Ảnh: HIẾU GIANG

Lực lượng CSGT tiếp đồ ăn, nước uống cho tài xế mắc kẹt trên quốc lộ 1. Ảnh: CACC

Đơn vị quản lý hầm Đèo Cả đã xả trạm thu phí. Lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp điều tiết, giảm tải cho quốc lộ 1. Tài xế được khuyến cáo nghiên cứu lộ trình, tránh dồn ứ vào một điểm. Theo hướng Nam – Bắc, phương tiện từ đường bộ cao tốc có thể rẽ ra quốc lộ 1 từ các nút giao cao tốc: Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Nha Trang - Cam Lâm; Vân Phong - Nha Trang.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG