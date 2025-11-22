Tạm đóng nhiều đoạn cao tốc từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa

Trưa 22-11, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa điều tiết lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc nối từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa, nhằm điều tiết lưu lượng di chuyển.

Nút giao Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tạm đóng vào sáng 22-11

Từ ngày 21-11, lưu lượng phương tiện tăng cao đã gây áp lực lớn tại khu vực nút giao Vạn Giã (cao tốc Vân Phong – Nha Trang) và hầm Đèo Cả. Để giảm ùn ứ, lực lượng chức năng đã tạm thời đóng một số đoạn cao tốc theo hướng Nam – Bắc, đồng thời hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình thay thế. Cụ thể:

Tại nút giao Phan Thiết (điểm kết thúc đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây), lực lượng chức năng túc trực đặt biển cảnh báo và hướng dẫn tài xế rời cao tốc tại Km234 tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Phương tiện sau đó di chuyển theo quốc lộ 1A tại km1717 để tiếp tục hành trình.

Các phương tiện nối đuôi nhau ra khỏi nút giao Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) để di chuyển ra quốc lộ 1A

Tại các nút giao Ma Lâm, Chợ Lầu, Vĩnh Hảo ( lối vào đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hướng Nam - Bắc) cũng đã tạm đóng. Các phương tiện di chuyển ra quốc lộ 1A để di chuyển.

Trên tuyến đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (hướng Nam - Bắc, qua tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa), lực lượng chức năng điều tiết phương tiện ra cao tốc tại nút giao km92, tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 1A.

Trên tuyến đường cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa, hướng Nam - Bắc) các phương tiện được hướng dẫn rời cao tốc tại km15.

Cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng đang được điều tiết lưu thông tại nút giao km332.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần theo dõi thông tin từ các kênh chính thức, chủ động lộ trình, tránh tập trung vào các điểm đang điều tiết, và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của CSGT để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc kéo dài.

NGUYỄN TIẾN - HIẾU GIANG