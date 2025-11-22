Dốc sức sửa chữa các tuyến giao thông bị mưa lũ tàn phá

Ngày 22-11, Bộ Xây dựng tiếp tục có công điện yêu cầu các đơn vị phối hợp các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông do mưa lũ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến chiều 22-11, các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ còn 13 vị trí ách tắc giao thông, giảm 6 vị trí so với cuối ngày 21-11, trong đó 1 vị trí trên quốc lộ do Trung ương quản lý và 12 vị trí do địa phương quản lý.

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng

Hiện các đơn vị đã bố trí vật tư, thiết bị, chờ nước rút để khẩn trương khắc phục, sớm thông đường.

Cùng ngày, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn qua Nam Trung bộ hiện có gần 30 điểm hư hỏng hạ tầng do mưa lũ gây xói lở, trôi nền đường, treo ray, tiếp tục làm gián đoạn chạy tàu.

Đường sắt qua khu vực Nam Trung bộ có nhiều điểm bị ngập úng. Ảnh do Tổng Công ty Đường sắt cung cấp

Các đơn vị quản lý đường sắt đang khắc phục hư hỏng

Tình từ ngày 17-11 đến nay, đã có 33 đoàn tàu khách phải ngừng chạy, thiệt hại hàng hóa ước 5,3 tỷ đồng; nhiều tàu khách, tàu hàng phải dừng đỗ dọc đường. Do đường bộ tê liệt, ngành đường sắt phục vụ 15.000 suất ăn cho hành khách.

Trước diễn biến hạ tầng giao thông bị thiệt hại nặng do mưa lũ, ngày 22-11, Bộ Xây dựng tiếp tục có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc và sở xây dựng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến huyết mạch.

Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các khu quản lý đường bộ III, IV phối hợp với địa phương tổ chức trực và phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục các đoạn tuyến bị chia cắt, duy trì giao thông trên quốc lộ trọng điểm và tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn; đồng thời bảo đảm an toàn cho công nhân và thiết bị, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ sụt trượt hoặc ngập sâu.

Đối với sự cố tại đèo Mimosa (Lâm Đồng), Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 85 chủ trì khảo sát và xây dựng phương án kỹ thuật tối ưu, triển khai thi công để sớm thông tuyến.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan chuyên ngành hướng dẫn địa phương rà soát hệ thống thoát nước đô thị, bảo đảm an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu kiểm tra các công trường, xử lý kịp thời nguy cơ mất an toàn.

BÍCH QUYÊN