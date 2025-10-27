Chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm lấy ý kiến Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM yêu cầu tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả các ý kiến góp ý tiêu biểu, tâm huyết, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi là Đại hội XIV của Đảng).

26-10. 1.jpg
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I thảo luận tại tổ có nội dung về góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, phát huy vai trò, uy tín và sức lan tỏa của báo chí, đa dạng hình thức tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số, nhằm giới thiệu những điểm mới, nội dung trọng tâm của các dự thảo văn kiện. Chú trọng các mô hình, cách thức truyền thông mới trên nền tảng số; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả các ý kiến góp ý tiêu biểu, tâm huyết, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao. Qua đó, lan tỏa tinh thần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền tập trung tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến thiết thực, sâu sắc; hướng dẫn, khuyến khích người dân tham gia góp ý qua ứng dụng VNeID, bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu thành lập các tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện qua thư và các kênh, các hình thức lấy ý kiến. Hàng tuần gửi báo cáo tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

