Tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me

Chiều 10-11, Viện Chiến lược và Lịch sử Quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Plei Me – Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” chiều 10-11.

Hội thảo do Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (1965 – 2025). Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 18-11 tại TP Pleiku, với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Nội dung hội thảo tập trung phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế năm 1965; âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hoà; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch Plei Me của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh; nghệ thuật tổ chức, hiệp đồng tác chiến; và sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang cùng nhân dân Tây Nguyên.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của nhân chứng lịch sử – đồng chí Nguyễn Văn Lừng, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tây, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 66), người trực tiếp tham gia trận đánh Ia Đrăng – một trong những trận then chốt nối tiếp sau chiến dịch Plei Me.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc Phòng), cho biết hội thảo là dịp quan trọng để khẳng định giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Chiến thắng Plei Me, đồng thời rút ra bài học quý cho sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

BÍCH QUYÊN