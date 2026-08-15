Tổ chức khai giảng năm học mới kết hợp khánh thành trường nội trú xã biên giới vào ngày 5-9

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt sáng 5-9, kết hợp khánh thành trường nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Kế hoạch của Bộ GD-ĐT nêu rõ, tổ chức thống nhất, đồng loạt lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên bước vào năm học mới…

Bộ GD-ĐT yêu cầu tổ chức buổi lễ trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; bảo đảm nội dung ngắn gọn, có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt vào sáng 5-9.

Trong đó, lễ khánh thành diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ; chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút. Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai; dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì.

Toàn văn kế hoạch 1710_KH_BGDDT.signed (1).pdf

LÂM NGUYÊN