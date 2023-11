Tổ chức Y tế thế giới: Cơ sở y tế lớn nhất Dải Gaza thành “vùng chết chóc”

Ngày 19-11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại Bệnh viện Al-Shifa - cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza. WHO cho biết một nhóm đánh giá tình hình nhân đạo đã mô tả bệnh viện này là một “vùng chết chóc”.

Mộ tập thể ngay lối vào bệnh viện

Kêu gọi trên được đưa ra sau khi WHO dẫn đầu một nhóm bao gồm đại diện nhiều cơ quan khác nhau của Liên hợp quốc (LHQ) tiến hành đánh giá tình hình nhân đạo ở Bệnh viện Al-Shifa. Tuyên bố của WHO cho biết nhóm này đánh giá tình hình tại bệnh viện này “tuyệt vọng”, về cơ bản không thể thực hiện chức năng một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác, trong khi an ninh rất đáng lo ngại do các vụ nã pháo và nổ súng trong khu vực.

Theo số liệu của WHO, hiện còn 291 bệnh nhân và 25 nhân viên y tế đang ở bên trong Bệnh viện Al-Shifa, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch và hơn 20 bệnh nhân đang cần chạy thận. Nhóm đánh giá cho biết họ chứng kiến một ngôi mộ tập thể chôn cất hơn 80 người ngay lối vào bệnh viện. Trong khi đó, hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và rác thải rắn, làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây nhiễm. Nhóm cũng chứng kiến cảnh tượng các bệnh nhân, người bị thương và nhân viên y tế cố gắng sơ tán khỏi bệnh viện trong lúc giao tranh xảy ra xung quanh cơ sở y tế này.

Hoạt động đánh giá nói trên diễn ra hôm 18-11, được tiến hành sau khi quân đội Israel yêu cầu di dời khoảng 2.500 người đang trú ngụ tạm thời tại Bệnh viện Al-Shifa. Trên mạng xã hội X, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đối tác để xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp; đồng thời đề nghị được hỗ trợ đầy đủ để có thể triển khai kế hoạch này. Ông Ghebreyesus cũng kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để đảm bảo triển khai viện trợ nhân đạo mang tính bền vững đến Dải Gaza.

Không ngừng bắn

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội nước này đang chuyển sang giai đoạn thứ 2 của cuộc tấn công bộ binh vào Dải Gaza. Theo đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vẫn ở phía Tây nhưng đang chuyển động dần sang hướng Đông…

“Hamas đã mất sở chỉ huy, đường hầm và nơi trú ẩn, trong khi giới chỉ huy bị thương, hàng ngàn tay súng bị tiêu diệt… sự hiện diện của Hamas đang ngày càng giảm đi. Những người ở phía Nam Dải Gaza sẽ sớm cảm nhận được điều này”, ông Gallant nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ truy quét tất cả thành viên của Hamas, kể cả những người đang hoạt động bên ngoài Dải Gaza.

Theo hãng tin Reuters, báo Washington Post dẫn một số nguồn tin cho biết Israel, Mỹ và lực lượng Hamas đã đạt được một thỏa thuận tạm thời giúp giải cứu hàng chục con tin là phụ nữ và trẻ nhỏ. Đổi lại sẽ là một lệnh ngừng bắn trong 5 ngày.

Theo chi tiết của bản thỏa thuận trên, các con tin sẽ được phóng thích trong vài ngày tới nếu không có trở ngại xảy ra vào phút cuối. Các bên sẽ dừng giao tranh trong ít nhất 5 ngày, để đổi lại hơn 50 con tin được phóng thích theo nhóm sau mỗi 24 giờ (Hamas được cho là đã bắt giữ khoảng 240 con tin). Việc tạm dừng giao tranh cũng nhằm mục đích cho phép một lượng hàng viện trợ đáng kể được đưa vào Dải Gaza. Thỏa thuận trên có được sau nhiều tuần đàm phán giữa các bên liên quan tại Qatar.

Tuy nhiên, cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức Mỹ đều khẳng định chưa đạt được bất kỳ một thỏa thuận nào.