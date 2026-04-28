Trải nghiệm chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô, hành trình trở về với ký ức tháng Tư lịch sử

Những ngày này, tại Hà Nội, hành trình trải nghiệm “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức Viết tiếp tự hào” trao cho người dân, du khách cơ hội được chạm vào ký ức của những ngày tháng Tư lịch sử.

Chuyến tàu trải nghiệm đưa du khách chạm vào ký ức, một sản phẩm du lịch của Hà Nội dịp đại lễ 30-4. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Hành trình của chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô trong dịp đại lễ 30-4 và 1-5 được thiết kế như một “chuyến trở về” với những dấu mốc thiêng liêng. Không gian toa tàu với hình ảnh, khẩu hiệu gợi nhớ các giai đoạn kháng chiến, tái hiện bầu không khí của một thời kỳ hào hùng, gợi nhắc thời khắc đất nước thống nhất khi Bắc - Nam liền một dải, hàng triệu gia đình vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ.

Nhiều bạn trẻ check in với hành trình trên chuyến tàu Hà Nội 5 cửa ô. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Điểm nhấn của chuyến tàu nằm ở cách kể chuyện bằng trải nghiệm. Hành khách có thể “chạm” vào ký ức qua các không gian tái hiện, tương tác với hình tượng người lính cụ Hồ trong các hoạt động được tổ chức riêng trong dịp đại lễ. Vì thế, lịch sử không còn xa xôi mà trở nên gần gũi, sống động, như một dòng ký ức chung được nối dài qua nhiều thế hệ.

Hành trình cũng mở ra cách tiếp cận mới cho du lịch văn hóa ở Thủ đô, đó là tạo ra trải nghiệm nhập vai, giúp người trẻ cảm nhận lịch sử bằng các giác quan và cảm xúc. Sự kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và cách thể hiện hiện đại nhanh chóng tạo sức hút, trở thành điểm check-in nổi bật trong kỳ nghỉ lễ.

Tuyến Tàu Hà Nội 5 cửa ô xuất phát từ ga Hà Nội. Ảnh: HỒ ĐIỆP

Người tham gia có thể khám phá các không gian lịch sử, dừng chân tại những điểm gợi nhớ Hà Nội xưa, đồng thời thưởng thức các thức quà quen thuộc như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê, trà sen... góp phần hoàn thiện trải nghiệm.

Chương trình trải nghiệm kéo dài tới 3-5, xuất phát từ ga Hà Nội.

Tin liên quan Hà Nội nâng trải nghiệm, chất lượng dịch vụ du lịch dịp nghỉ lễ

VĨNH XUÂN