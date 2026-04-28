Xem miễn phí nhạc kịch thiếu nhi Hàn Quốc tại Hà Nội và TPHCM

Nhạc kịch thiếu nhi Hàn Quốc Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae sẽ được biểu diễn miễn phí tại Hà Nội và TPHCM trong tháng 5.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, đây là chương trình phối hợp với Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tổ chức, nằm trong khuôn khổ dự án “Touring K-Arts” với sự hỗ trợ của Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc cùng Trung tâm Hỗ trợ Nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc.

Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae là vở nhạc kịch phi ngôn ngữ tiêu biểu dành cho thiếu nhi, được dàn dựng dựa trên bài dân ca “Geumdaraekkung” của vùng Hwanghae (Hàn Quốc). Tác phẩm không chỉ mang đến những phút giây giải trí vui tươi mà còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự sẻ chia và yêu thương trong cuộc sống.

Điểm đặc biệt của chương trình là tính tương tác cao khi các khán giả nhí có thể trực tiếp tham gia biểu diễn, học hát dân ca Hàn Quốc, hô phụ họa và trải nghiệm các trò chơi truyền thống ngay tại sân khấu. Cùng với đó, phần giao lưu bằng tiếng Việt giúp các em dễ dàng tiếp cận và hòa mình vào không khí của vở diễn.

Bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, chương trình kỳ vọng sẽ mang đến cho các em nhỏ cơ hội khám phá văn hóa Hàn Quốc một cách sinh động, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa hai quốc gia.

Nhạc kịch sẽ được biểu diễn vào ngày 2 và 3-5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2); ngày 7 và 8-5 tại Nhà Thiếu nhi TPHCM. Khán giả có thể đăng ký tham dự miễn phí thông qua trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

VĨNH XUÂN