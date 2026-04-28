Đánh thức di sản bằng nghệ thuật đương đại

Giữa lòng đô thị sôi động, Gánh Show chọn một cách kể chuyện lặng mà sâu khi đưa nghệ thuật thực cảnh vào không gian di sản của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, tạo nên cuộc gặp gỡ giàu cảm xúc giữa ký ức văn hóa và hơi thở đương đại.

Không gian di sản trở thành một phần của tác phẩm

Việc lựa chọn Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM làm “sân khấu” cho Gánh Show là lựa chọn mang tính quan niệm nghệ thuật. Theo biên kịch Phạm Thiên Vũ, ê kíp không đi tìm một nơi để đặt sân khấu, mà coi không gian bảo tàng như một phần cấu thành tác phẩm.

Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành), với kiến trúc di sản đặc trưng, lưu giữ trong mình những lớp trầm tích của thời gian, đồng thời vẫn là nơi diễn ra đời sống mỹ thuật đương đại sôi động. Hai lớp không gian quá khứ và hiện tại song hành ấy đã tạo nên sự tương hợp tự nhiên với tinh thần của Gánh Show, nơi hình tượng “gánh” được hiểu như sự chuyển động giữa ký ức và đời sống hôm nay.

Một tiết mục biểu diễn trong Gánh Show tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. ẢNH: HỒNG DƯƠNG

Từ cách tiếp cận này, chương trình không dựng một sân khấu tách biệt, mà để các yếu tố biểu diễn “nảy sinh” từ chính không gian bảo tàng. Các thể nghiệm thị giác, âm thanh, chuyển động được thiết kế để tương tác với kiến trúc, ánh sáng tự nhiên và cả những tác phẩm hội họa hiện hữu. Khán giả vì vậy không chỉ “xem” một vở diễn, mà như bước vào một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi ranh giới giữa trưng bày và trình diễn được xóa nhòa.

Tuy nhiên, việc đưa một loại hình biểu diễn thực cảnh vào bảo tàng, nơi vốn đề cao sự tĩnh lặng và chiêm nghiệm, cũng đặt ra không ít thách thức. Ê kíp buộc phải tiết chế trong dàn dựng, tránh can thiệp “thô bạo” vào không gian. Thay vì tạo dựng bối cảnh theo kịch bản, chương trình lựa chọn cách “đối thoại” với không gian sẵn có.

Ở đó, không chỉ là hình ảnh tĩnh, mà người xem còn có thể “nghe không gian” với nền âm nhạc live mộc mạc, tinh giản. Âm thanh không lấn át thị giác, mà mở thêm một kênh cảm nhận, giúp tăng chiều sâu chiêm nghiệm cho tác phẩm hội họa, đồng thời làm dày thêm ý niệm âm nhạc. Sự kết hợp này tạo nên một trải nghiệm vừa vô ngôn vừa hữu ý, đúng với tinh thần thưởng thức nghệ thuật trong không gian bảo tàng.

“Gánh” - từ biểu tượng văn hóa đến ngôn ngữ đương đại

Xuyên suốt 75 phút biểu diễn, hình tượng “gánh” giữ vai trò trục chính, nhưng không dừng lại ở việc tái hiện một hình ảnh quen thuộc của đời sống Nam bộ. Theo đạo diễn - nghệ sĩ Thịnh Tiêu, “gánh” được xem như một trạng thái tồn tại, nơi con người mang trên vai không chỉ là mưu sinh, mà còn là ký ức, áp lực và ước mơ.

Từ đó, “gánh” được chuyển hóa thành ngôn ngữ chuyển động. Độ nghiêng của vai, nhịp nhún của bước chân, sự chênh lệch giữa hai đầu gánh… trở thành chất liệu biên đạo xuyên suốt. Ngay cả khi hình ảnh quang gánh không xuất hiện trực diện, khán giả vẫn có thể cảm nhận được tinh thần của nó trong từng chuyển động cơ thể.

Về cấu trúc nghệ thuật, Gánh Show là sự giao thoa của nhiều loại hình: âm nhạc live, múa dân gian, múa đương đại... Giám đốc âm nhạc Cao Bá Hưng cho biết, anh đặt những âm sắc của đàn tranh, đàn tứ, sáo trúc, guitar phím lõm… trong tương quan với tiết tấu hiện đại và yếu tố điện tử, nhằm tạo nên một không gian âm nhạc vừa đậm chất Việt, vừa mang hơi thở phố thị.

Ngoài ra, nét duyên của múa dân gian Nam bộ, sự chuẩn mực của ballet, tính tự sự của múa đương đại và năng lượng bùng nổ của street dance (nhảy đường phố) cũng được kết hợp, không đối lập mà bổ sung cho nhau, cùng kể một câu chuyện chung về TPHCM: nơi truyền thống và hiện đại luôn đan xen.

Ở một góc nhìn rộng hơn, những thử nghiệm như Gánh Show cho thấy khả năng làm mới cách tiếp cận di sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Khi di sản không còn đứng yên mà trở thành một phần của trải nghiệm sống động, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại cũng được rút ngắn, để văn hóa không chỉ được lưu giữ, mà còn tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay.

Gánh Show sẽ diễn ra từ ngày 30-4 đến 3-5, với 2 suất diễn mỗi ngày (14 giờ và 18 giờ) tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Bên cạnh đó, trong xu hướng mở rộng tương tác với du khách, vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25-4, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (số 28 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) cũng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, trong đó có không gian âm nhạc nhằm góp phần xoa dịu ký ức đau thương, lan tỏa thông điệp hòa bình.

THIÊN BÌNH