Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, Thạc sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh mong muốn những người đang hoạt động âm nhạc cần quan tâm và lan tỏa mạnh mẽ hơn những thông điệp tốt đẹp đến với cộng đồng. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hồng Kim Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thạc sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM...

Nhạc sĩ Trương Quang Lục phát biểu về tính văn hóa và giá trị thẩm mỹ của ca từ trong tác phẩm âm nhạc tại buổi tọa đàm "Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TPHCM". Ảnh: THÚY BÌNH

Tọa đàm Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TPHCM được Hội Âm nhạc Thành phố tổ chức để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến hiến kế, đề xuất của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn âm nhạc, góp phần định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân, thiện, mỹ trong đời sống âm nhạc.

Tọa đàm được thực hiện nhân kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Hội Âm nhạc TPHCM (28-11-1981 - 28-11-2025), là một trong các hoạt động nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực, gắn bó chặt chẽ đời sống văn hóa nghệ thuật tại TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của buổi tọa đàm "Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TPHCM". Ảnh: THÚY BÌNH

Tại tọa đàm, Ban tổ chức mong muốn cùng những người đang hoạt động âm nhạc tại TPHCM làm rõ các vấn đề: những tồn tại trong đời sống âm nhạc ở TPHCM; trách nhiệm và vai trò của những người hoạt động âm nhạc thành phố trước những vấn đề tồn tại của đời sống âm nhạc; vấn đề phát triển hoạt động sáng tạo, sáng tác, biểu diễn âm nhạc ở TPHCM; xây dựng nền công nghiệp văn hóa âm nhạc ở TPHCM hiện nay.

Dựa theo nội dung này, các đại biểu đã cùng lắng nghe 5 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc, giảng viên các trường văn hóa nghệ thuật, đi sâu vào những vấn đề tồn tại, như: thực trạng hoạt động âm nhạc hiện nay trên địa bàn TPHCM; ảnh hưởng của âm nhạc “lệch chuẩn” đến sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi thiếu nhi;…

Các đại biểu, giảng viên, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật chụp ảnh kỷ niệm sau buổi tọa đàm "Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại TPHCM". Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu, qua đó đề cao tinh thần trách nhiệm của những người hoạt động âm nhạc. Đặc biệt, theo đồng chí, các ý kiến đã tập trung vào 4 vai trò quan trọng của âm nhạc cần được quan tâm nhiều hơn, gồm tác động mạnh mẽ của âm nhạc đến đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; phát huy tính kết nối cộng đồng của âm nhạc; chú trọng đến tính giáo dục của âm nhạc đối với thiếu nhi, giới trẻ; và cuối cùng là hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong thời đại mới.

THÚY BÌNH