Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar nhân dịp các Đại sứ trình quốc thư, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Bồ Đào Nha Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ đảm nhận cương vị Đại sứ thường trú đầu tiên của Bồ Đào Nha tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD; đề nghị Bồ Đào Nha thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của hải sản Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế biển, hàng hải, công nghệ số, dược phẩm và năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Bồ Đào Nha tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại sứ Bồ Đào Nha khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo và mở rộng các cơ hội hợp tác mới.

Tiếp Đại sứ Iran Akbar Ghasemi Ali Abadi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy các nội dung gồm: tăng cường tin cậy chính trị, ưu tiên hợp tác kinh tế, lấy khoa học - công nghệ tạo đột phá, và tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, du lịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhất trí với các đề xuất của Đại sứ; đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán hai nước phối hợp chặt chẽ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Iran tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tiếp Đại sứ Mông Cổ Ganbaatar Hulan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp và pháp luật; kết nối doanh nghiệp, coi trọng tăng cường trụ cột hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, hiện thực hóa các thỏa thuận ký kết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học, kỹ thuật tại Mông Cổ; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và sẽ đầu tư vào Mông Cổ trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wicks, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp tích cực vào việc củng cố tin cậy, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước còn nhiều việc phải làm để hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có; sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART), qua đó củng cố hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tiếp tục coi đây là động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế, năng lượng và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks nhấn mạnh, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; cho rằng việc xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc giữa hai nước sẽ tạo động lực quan trọng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Đại sứ cũng khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mất tin, mất tích trong chiến tranh; đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Myanmar Wai Linn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Myanmar tại Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại sứ Wai Linn trong nhiệm kỳ của mình phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực; đề nghị Myanmar phối hợp thúc đẩy các tiến trình hợp tác khu vực, đặc biệt tại Tiểu vùng Mê Công, trong đó có Hội nghị cấp cao Mê Công do Việt Nam đăng cai tổ chức năm 2026.

MINH DUY