Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Cùng dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta; nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Bác, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực để cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong giờ phút thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên núi Chung Sơn (xã Kim Liên).

DUY CƯỜNG