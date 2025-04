Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi trân trọng, biết ơn và tự hào!

Chiều 21-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đại diện cho thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là đại diện cho một thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng, là những chiến sĩ xung kích làm nên thời đại Hồ Chí Minh được bạn bè năm châu khâm phục, trân trọng, suy tôn “là lương tri, là lẽ sống của thời đại”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà đến các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: LÊ MINH

Theo Tổng Bí thư, chiến thắng 30-4-1975 không chỉ là thắng lợi của ý chí quật cường, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tự do và hòa bình. Đó là kết tinh của bao xương máu, hy sinh anh dũng của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ trên khắp mọi miền đất nước, trong đó có các đồng chí ngồi dự buổi gặp mặt này.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: LÊ MINH

“Thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau luôn trân trọng, biết ơn và tự hào vì trong thành tựu chung của đất nước, luôn có sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an, dân quân du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đặc biệt là sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đã làm non sông đất nước vang khúc khải hoàn, trường tồn và phát triển”, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động.

Tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dự buổi gặp mặt. Ảnh: LÊ MINH

Tổng Bí thư tin tưởng, với tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ và tùy theo điều kiện của mỗi người, các đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân và dân tộc ta.

Cùng nhau vun đắp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh nội sinh to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như nguyện ước của Bác Hồ kính yêu.

Gìn giữ hòa bình, an ninh trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội

Trong buổi gặp mặt, Tổng Bí thư cũng nêu rõ các định hướng lớn của Đảng, Trung ương và Quân ủy Trung ương. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định, an ninh trật tự cho phát triển; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư nêu rõ 5 nhiệm vụ, đó là tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước; đoàn kết thống nhất mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh để chiến thắng; xây dựng bộ máy Nhà nước tinh, gọn, mạnh, kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không để bị động bất ngờ trong bất cứ tình huống nào.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà đến các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: LÊ MINH

Đường lối đối ngoại phù hợp, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích dân tộc, duy trì được hòa bình ngay trong nội bộ, giữ vững sự ổn định đất nước, đảm bảo đẩy lùi những xung đột, nguy cơ chiến tranh, để nhân dân được sống trong hòa bình, ổn định.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Tổng Bí thư nhắc lại 2 mục tiêu 100 năm (100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước), đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

“Để đạt được các mục tiêu này, đòi hỏi phải có quyết tâm rất lớn, sự phát triển rất lớn”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: LÊ MINH

Để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Tổng Bí thư khẳng định, cả hệ thống chính trị đang tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản, ách tắc để khơi thông, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, làm cho nền kinh tế quốc dân chuyển động, mọi thành phần kinh tế đều phát huy hết “năng lực, sở trường”, tạo nên “bản hòa ca” mà mọi tầng lớp nhân dân lao động là thành viên của bản hòa ca đó.

“Ai ai cũng có việc làm, ai ai cũng hăng say lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất, làm giàu cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế tư nhân”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: LÊ MINH

Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh trật tự cho phát triển cũng là vấn đề chiến lược. Với những chuyển động nhanh, mạnh, khó đoán định của tình hình thế giới, khu vực như hiện nay, Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta phải sáng suốt, quyết đoán, kiên định, bình tĩnh trong xử lý mọi tình huống kể cả yếu tố địa chính trị và địa kinh tế.

Để giữ chủ quyền quốc gia, tính độc lập, tự chủ của đất nước thì nhiệm vụ nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh không bao giờ được lơ là. Quân đội phải được chăm lo để đủ sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trong mọi cuộc chiến tranh, phải là chỗ dựa của nhân dân, phải thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

“Lịch sử đã cho thấy, tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kỳ tích mới trong tương lai”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

VĂN MINH