Tổng Bí thư Tô Lâm: TPHCM - nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và vươn lên

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thành phố mang tên Bác - nơi giao hòa tinh hoa đất nước, nơi ba cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận xét, Thành ủy TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của thành phố sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Văn kiện Đại hội đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, bám sát định hướng văn kiện trình ra Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 mang tính đột phá, chiến lược; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý kiến góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương.

“Văn kiện trình đại hội là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đại biểu tham dự đại hội

Tổng Bí thư chia sẻ, trong suốt 40 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết và đạt nhiều kết quả thực chất, trở thành nhân tố then chốt bảo đảm sự ổn định, phát triển của thành phố. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức sống và làm việc liêm chính, đẩy lùi lối sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi.

“Dù đối mặt với những thách thức chưa từng có, từ biến động toàn cầu, đại dịch Covid-19 đến những vướng mắc, tồn tại và biến động nhân sự, thành phố vẫn kiên cường vượt qua, chủ động đổi mới phục hồi và phát triển”, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và đánh giá, với nhiều giải pháp chưa có tiền lệ, thành phố đã huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, của toàn dân, khống chế và đẩy lùi đại dịch, khôi phục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, phục hồi các ngành trọng yếu và đà tăng trưởng.

Kinh tế thành phố từ giảm mạnh đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo dựng cơ sở vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Báo SGGP đang cập nhập phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm...

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm Báo SGGP tại đại hội

Trước đó, trình bày diễn văn khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - VĂN MINH