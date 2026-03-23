Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội dự chương trình nghệ thuật 'Thanh âm dưới ánh mặt trời'

Tối 23-3, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời”, ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự chương trình.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam...

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh mặt trời".

Chương trình được xây dựng với cấu trúc 3 chương chặt chẽ, mang đậm tính chính luận - nghệ thuật, dẫn dắt khán giả qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của dòng chảy lịch sử dân tộc.

Chương I có chủ đề "Ánh dương soi đường", mở đầu bằng bản Overture - "Ca ngợi Tổ quốc", không gian âm nhạc tràn ngập niềm tự hào và lòng tri ân đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Những giai điệu kinh điển như: "Người về đem tới ngày vui" hay "Đảng là cuộc sống của tôi" được làm mới qua ngôn ngữ giao hưởng, thắp sáng niềm tin về một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.

Chương II mang tên "Ngôi sao trên mũ - Màu cờ trong tim" góp phần khắc họa đậm nét hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Khán giả được sống lại những năm tháng hành quân qua tổ khúc giao hưởng "Bước chân trên dải Trường Sơn" hay cảm nhận sự hy sinh thầm lặng trong hòa bình qua "Mệnh lệnh từ trái tim"... Từng nốt nhạc từ bè dây đến hợp âm kèn đồng đều toát lên phẩm chất "trung với Đảng, hiếu với dân", biến âm nhạc thành "lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng và tâm hồn dân tộc.

Chương III có tên gọi "Thanh âm ngày mới" là lời khẳng định về sự hội nhập quốc tế. Sự giao thoa giữa Flute Concerto "Tình yêu của biển" với trích đoạn Giao hưởng số 9 "Từ thế giới mới" cho thấy năng lực đối thoại của các nghệ sĩ Quân đội với âm nhạc kinh điển thế giới. Kết lại bằng "Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam", chương trình mở ra một tương lai tràn đầy hy vọng và sức sống tự cường.

Gần 200 nhạc công, nghệ sĩ cùng hòa nhịp trong đêm công diễn chính thức ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO).

Chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” đã đem đến cho khán giả một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc; khẳng định tinh thần kế thừa truyền thống, tiếp thu tinh hoa thế giới, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo TTXVN