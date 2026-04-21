Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tuyển nhân sự cho sân bay Long Thành

Trong đợt tuyển dụng đầu tiên của giai đoạn 1, ACV cần nhân sự 7 vị trí gồm: Chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; nhân viên lái xe, vận hành thiết bị mặt đất; nhân viên phòng cháy, chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa và vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Công tác tuyển dụng nhân sự sân bay Long Thành đang được triển khai

Trước đó, tháng 8-2025, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp ACV tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 vị trí việc làm. Trong giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, sân bay cần tuyển gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm dịch vụ hàng không với gần 9.000 lao động, tiếp đến là lĩnh vực cảng hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không và cảng vụ.

XUÂN TRUNG