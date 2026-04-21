Xã hội

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tuyển nhân sự cho sân bay Long Thành

SGGPO

Sáng 21-4, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai tuyển dụng lao động cho Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (đợt 1 - giai đoạn 1), xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong đợt tuyển dụng đầu tiên của giai đoạn 1, ACV cần nhân sự 7 vị trí gồm: Chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; nhân viên lái xe, vận hành thiết bị mặt đất; nhân viên phòng cháy, chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa và vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Công tác tuyển dụng nhân sự sân bay Long Thành đang được triển khai

Trước đó, tháng 8-2025, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp ACV tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 vị trí việc làm. Trong giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, sân bay cần tuyển gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm dịch vụ hàng không với gần 9.000 lao động, tiếp đến là lĩnh vực cảng hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không và cảng vụ.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

ACV Sân bay Long Thành UBND tỉnh Đồng Nai Chuyên viên Cần tuyển Tuyển dụng Cảng vụ Năm 2026 Hàng không Bảo trì

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn