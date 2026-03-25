TPHCM: Nhiều phường, xã tổng kết công tác tổ chức bầu cử

Trong hai ngày 24 và 25-3, các địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trọng tâm là nhận diện những khó khăn, hạn chế và đúc rút kinh nghiệm về công tác tổ chức.

* Báo cáo tổng kết công tác tổ chức bầu cử và các tham luận trình bày tại hội nghị tổng kết do Ủy ban bầu cử phường Rạch Dừa tổ chức chiều 25-3 cho thấy: Công tác tổ chức bầu cử tại địa phương được thực hiện bài bản, nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ, đúng tiến độ. Kết quả, số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 98,2%.

Đặc biệt, địa phương ghi nhận bước đột phá về chất lượng nhân sự trúng cử. Trong số 26 đại biểu trúng cử HĐND phường khóa IV, tỷ lệ đại biểu có trình độ đại học chiếm 34,6% và trên đại học chiếm 64,4%.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm tổ chức bầu cử

Tại hội nghị, thành viên các tổ bầu cử thẳng thắn nhận diện những khó khăn, hạn chế trong công tác tổ chức bầu cử để rút kinh nghiệm.

* Sáng cùng ngày, Ủy ban bầu cử xã Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo xã Củ Chi khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử. Ảnh: THANH AN

Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn xã Củ Chi đã diễn ra an toàn, đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự, không phát sinh khiếu nại. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,71% (87.914/88.167 cử tri); bầu đủ 30 đại biểu HĐND xã, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

* Trước đó, ngày 24-3, Ủy ban bầu cử phường An Hội Tây cùng thành viên các tổ bầu cử cũng đã họp, rút kinh nghiệm về công tác tập huấn nghiệp vụ.

Với 10 ban bầu cử và 52 tổ bầu cử, địa phương đã tổ chức diễn tập kỹ lưỡng, thu hút hơn 500 lượt người tham dự. Nhờ chuẩn bị chu đáo, phường đã huy động 82.795 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 98,39%).

Lãnh đạo phường An Hội Tây khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt bầu cử

* Song song với các hội nghị, các hoạt động văn hóa, tuyên truyền sau ngày bầu cử tại các địa phương cũng đã diễn ra sôi nổi.

Tối 24-3, tại phường An Phú Đông, Ủy ban bầu cử phường tổ chức tổng kết trao giải các hội thi tuyên truyền, chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiết mục văn nghệ tại hội thi văn nghệ do Ủy ban bầu cử phường An Phú Đông tổ chức. Ảnh: NGÔ BÌNH

Các hội thi đã thu hút gần 3.500 lượt thi trực tuyến, 9 tiểu phẩm tuyên truyền qua mạng và 15 tiết mục văn nghệ tham gia hội thi. Các hội thi tuyên truyền phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân đối với ý nghĩa của cuộc bầu cử, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.

MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH