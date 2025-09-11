Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%

Theo Cục Thống kê của Bộ Tài chính, trong tháng 8-2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,7% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 20,3%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 ước đạt 588,2 ngàn tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 13,7% so với cùng kỳ; lương thực, thực phẩm tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,2% và du lịch lữ hành tăng 15,2%. Tính chung 8 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.579 ngàn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 tăng 8,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2% (năm 2024 tăng 8%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 ước đạt 3.495,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,1%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 7,4%; may mặc tăng 7,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2025 so với cùng kỳ của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 8,6%; Hà Nội tăng 8,2%; TPHCM tăng 8,1%; Hải Phòng tăng 8%.

Riêng TPHCM, bên cạnh những thành quả tăng trưởng, vẫn còn những thách thức đang đặt ra. Những thách thức này, theo báo cáo của Sở Công thương TPHCM, đó là chi phí logistics hiện đang chiếm tới 16,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình thế giới. Cùng đó là hạ tầng chưa đồng bộ, sự kết nối cảng biển (ICD) - khu công nghiệp còn rời rạc, trong khi nguồn nhân lực logistics có kỹ năng số vẫn thiếu hụt. Những điểm nghẽn này khiến doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí, làm giảm sức cạnh tranh ngay trên “sân nhà”.

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, TPHCM đã ban hành nhiều chính sách trọng điểm về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ; về hỗ trợ liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản với mức tối đa 10 tỷ đồng/dự án… Nhưng để những chính sách này đi vào thực chất, thành phố cần có các doanh nghiệp hạt nhân đủ tầm, có thể gắn kết từ sản xuất đến tiêu dùng, từ logistics đến dịch vụ, qua đó hình thành chuỗi cung ứng xanh, minh bạch, hiện đại.

Bối cảnh đó đặt ra cho những doanh nghiệp như Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) một vai trò không nhỏ. Với vị thế là một trong những trụ cột thương mại - dịch vụ của TPHCM, SATRA xác định rõ việc tham gia vào tiến trình liên kết vùng và phát triển không gian dịch vụ không chỉ là nhiệm vụ chiến lược nhằm mở rộng quy mô kinh doanh. Đó còn là trách nhiệm đồng hành cùng thành phố trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, đưa hàng hóa từ các địa phương đến tay người tiêu dùng đô thị và ngược lại. Thông qua đó, SATRA góp phần ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho toàn xã hội.

MINH CHÂU