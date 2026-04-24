Tổng mức vốn đầu tư công 5 năm tới là 8,22 triệu tỷ đồng

Sáng 24-4, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, và Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, với tỷ lệ 96,4% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Trước khi biểu quyết thông qua, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

﻿Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030 với tỷ lệ tán thành 96,8%. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gồm 8 điều, trong đó xác định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Đổi mới quản lý đầu tư công, thực hiện phân bổ và quản lý vốn đầu tư công trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, mức độ cải thiện đời sống và an sinh xã hội mà nhân dân được thụ hưởng.

Nghị quyết cũng xác định đảm bảo cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các vùng miền; ưu tiên cho các vùng động lực, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển chiếm 40% tổng chi ngân sách nhà nước và chiếm khoảng 20-22% tổng mức đầu tư toàn xã hội.

Về phương án phân bổ, tổng mức vốn đầu tư công trong giai đoạn 2026-2030, nghị quyết xác định là 8,22 triệu tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách trung ương 3,8 triệu tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình hành động của Trung ương.

* Sáng cùng ngày, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030, với tỷ lệ đại biểu tán thành 96,8%.

Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết nhằm xây dựng nền tài chính quốc gia hiệu quả, minh bạch, bền vững. Trong đó, các mục tiêu chính gồm: Tổng thu ngân sách cho giai đoạn 2026-2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng, tăng 1,7 lần. Chi ngân sách nhà nước khoảng 21,2 triệu tỷ đồng. Tỷ trọng đầu tư phát triển khoảng 40%, tỷ trọng chi thường xuyên khoảng 51 - 52% tổng chi ngân sách nhà nước... Bội chi ngân sách nhà nước khoảng 5% GDP. Trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP. Trần nợ Chính phủ hàng năm không quá 50% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung liên quan tới các nghị quyết trên. Ảnh: QUANG PHÚC

Về thu ngân sách nhà nước: Tập trung hoàn thiện thể chế theo nguyên tắc phân phối điều tiết hợp lý các nguồn lực tài chính, nhằm thực hiện mục tiêu bứt phá tăng trưởng, làm nền tảng tăng thu bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu…

Đối với vay vốn ODA, vay nước ngoài, tập trung vào các dự án hạ tầng then chốt, các lĩnh vực có khả năng lan tỏa cao, kiên quyết cắt giảm các dự án chậm triển khai, không hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

ĐỖ TRUNG