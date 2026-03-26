Tổng thống Mỹ dọa điều vệ binh quốc gia tới các sân bay

Theo báo Politico (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới các sân bay, nếu phe Dân chủ không đồng ý chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần và ngừng phản đối việc thông qua ngân sách của Bộ An ninh nội địa (DHS).

Các nhân viên ICE quan sát hành khách tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 23-3-2026. Ảnh: GETTY IMAGES

“Chúng ta sẽ điều vệ binh quốc gia nếu cần… chúng ta có 6.000 nhân viên Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE) và 40.000 người khác đang hỗ trợ, trong đó có những người bị buộc phải làm việc vì phe Dân chủ không muốn trả lương cho họ”, Tổng thống Mỹ đề cập tới các nhân viên Cơ quan An ninh vận tải (TSA) phụ trách an ninh sân bay.

DHS cho biết, hơn 450 nhân viên TSA đã bỏ việc trong bối cảnh chính phủ đóng cửa một phần từ hơn một tháng nay. Nhà Trắng ước tính động thái này khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 2,5 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc phe Dân chủ tìm cách giành lại quyền kiểm soát DHS nhằm làm tê liệt cơ quan này. Trước đó, ông Trump đã thông báo điều động lực lượng ICE tới các sân bay từ ngày 23-3 để bảo đảm an ninh.

