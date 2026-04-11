Tổng thống Mỹ dọa tấn công Iran nếu đàm phán thất bại

Trả lời phỏng vấn báo New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các tàu chiến của Mỹ đang được nạp lại vũ khí để tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận.

An ninh được thắt chặt tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Ảnh: THX

“Chúng ta đang chất các loại đạn dược, vũ khí tốt nhất lên tàu. Nếu không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ sử dụng chúng một cách rất hiệu quả”, Tổng thống Mỹ nói. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh thêm: “Chúng ta sẽ biết trong khoảng 24 giờ nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi”.

Động thái của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran dự kiến có các cuộc đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 11-4. Trước thềm đàm phán, các quan chức của cả Iran và Mỹ đều đưa ra các thông điệp khá cứng rắn.

Ngày 10-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố, Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Trong khi đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo, Tehran không nên “đùa cợt” Washington trong các cuộc đàm phán ở Pakistan bởi “họ sẽ nhận ra đội ngũ đàm phán của Mỹ không hề dễ dàng chấp nhận điều đó”.

Báo Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho hay trong đàm phán, Mỹ dự kiến sẽ yêu cầu Tehran thả các công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Iran. Cả Mỹ và Iran chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ cảnh báo duy trì hiện diện quân sự quanh Iran

MINH CHÂU