Tổng thống Mỹ sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh ba bên với Nga và Ukraine

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra thuận lợi, ông muốn tổ chức ngay một hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo Nga và Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp trực tuyến. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Phát biểu trước báo giới, ông Trump khẳng định: “Nếu cuộc gặp đầu tiên diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ có ngay một cuộc gặp thứ hai… Tôi muốn làm điều đó gần như ngay lập tức và chúng tôi sẽ nhanh chóng có cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và tôi, nếu họ muốn tôi có mặt”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao về hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng thời đánh giá cuộc họp đã diễn ra “vô cùng thân thiện”.

Ông Donald Trump khẳng định mục tiêu đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 15-8 ở Alaska. Cam kết này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu cũng như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo nguồn tin nêu trên, Tổng thống Trump sẽ tìm cách đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa Nga và Ukraine trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Putin.

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Trump, ông Zelensky bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng chủ đề trung tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ là ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các biện pháp trừng phạt phải được duy trì và tăng cường nếu Nga không chấp thuận ngừng bắn”.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Trump và ông Putin. Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau hội nghị trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết châu Âu, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã củng cố lập trường chung về vấn đề Ukraine và các bên sẽ tiếp tục phối hợp nhằm hướng tới nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Trong diễn biến liên quan, Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết nước này sẵn sàng thảo luận khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn trên không với Nga. Quan chức này cũng khẳng định bất kỳ lệnh ngừng bắn nào, đặc biệt là ngừng bắn toàn diện, đều có thể là điểm xuất phát cho các cuộc hòa đàm.

VIỆT LÊ