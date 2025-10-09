WHO làm việc với Ấn Độ liên quan thuốc ho cho trẻ gây tử vong

Trong thông báo ngày 8-10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang làm việc với Ấn Độ để làm rõ liệu siro ho Coldrif liên quan đến cái chết của 17 trẻ em dưới 5 tuổi có được xuất khẩu sang các nước khác hay không?

WHO cho biết sẽ đánh giá mức cần thiết để đưa ra cảnh báo sản phẩm y tế toàn cầu đối với siro ho Coldrif sau khi nhận được xác nhận chính thức từ nhà chức trách Ấn Độ. Theo The Economist Times, nếu xác nhận có xuất khẩu, WHO có thể phát đi cảnh báo quốc tế về sản phẩm y tế (Global Medical Products Alert) để cảnh báo các cơ quan quản lý dược phẩm các quốc gia khác không sử dụng loại siro này.

Giới chức Ấn Độ đã khuyến cáo người dân không sử dụng siro ho Coldrif khi 17 trẻ dưới 5 tuổi tử vong sau khi uống thuốc ho có chứa chất DEG độc hại, với hàm lượng cao gấp gần 500 lần giới hạn cho phép.

Trong thông báo ngày 8-10, chính quyền bang Gujarat và một số bang khác cho biết hai loại siro ho khác cũng chứa Diethylene Glycol (DEG) là Respifresh và Relief.

Tiêu chuẩn quốc tế cho phép lượng EG và DEG trong thuốc sau khi tinh chế không quá 0,1%, tương đương 0,1g/100 ml siro. Theo các nhà nghiên cứu, khi vào cơ thể, các chất này có thể dẫn đến suy thận và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Liều lượng gây chết người phụ thuộc vào cân nặng người dùng và trẻ em dễ tổn thương hơn người lớn.

