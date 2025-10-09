Quân đội Israel kiểm soát 53% diện tích Gaza ở giai đoạn đầu thỏa thuận

Ngày 9-10, theo trang tin Anadolu, trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ kiểm soát 53% diện tích lãnh thổ Dải Gaza.

Phái đoàn Israel và Qatar tại vòng đàm phán kế hoạch hoà bình ở Ai Cập. Ảnh: TELEGRAM/ TIMES OF ISRAEL

Trong khi đó, kênh 14 của Israel đưa tin, buổi lễ ký kết kế hoạch hòa bình diễn ra vào trưa cùng ngày (giờ địa phương). Quá trình trao đổi tù nhân giữa hai bên sẽ bắt đầu trong vòng 72 giờ sau buổi lễ. Gần 2.000 tù nhân Palestine, bao gồm 250 người bị kết án chung thân và 1.700 người bị giam giữ kể từ khi diễn ra xung đột ở Dải Gaza, sẽ được trả tự do để đổi lấy 20 con tin còn sống.

Trong 5 ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, ít nhất 400 xe tải viện trợ sẽ được phép vào Dải Gaza mỗi ngày, với số lượng tăng dần trong những ngày tiếp theo.

Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến triệu tập cuộc họp nội các vào chiều cùng ngày (giờ địa phương) để phê chuẩn thỏa thuận. Sau đó, thỏa thuận sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của chính phủ để xem xét và chính thức phê duyệt.

Phái đoàn Hamas tại vòng đàm phán kế hoạch hòa bình ở Ai Cập. Ảnh: TELEGRAM/ TIMES OF ISRAEL

Trước thông tin Israel và phong trào Hamas đạt được thỏa thuận về giai đoạn đầu trong kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza, lãnh đạo các nước trên thế giới đã hoan nghênh thỏa thuận và đánh giá cao nỗ lực của các bên. Trong một tuyên bố, Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như tất cả các bên trung gian và đề nghị sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo sự thành công của thỏa thuận. Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đánh giá thỏa thuận trên là thành tựu ngoại giao quan trọng và là cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột và giải thoát tất cả các con tin.

PHƯƠNG NAM