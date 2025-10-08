Giá vàng lần đầu vượt 4.000 USD/ounce

Trong phiên giao dịch sáng 8-10, lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng thế giới tăng hơn 4.000 USD/ounce - khi giới đầu tư ồ ạt tìm đến kim loại quý giữa bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Vàng luôn được các nhà đầu tư coi là nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: CNN

Theo CNN, giá vàng giao ngay có lúc chạm mức kỷ lục 4.002,95 USD/ounce, tăng hơn 50% từ đầu năm 2025 và khoảng 12% chỉ trong tháng 9 - một trong những mức tăng hằng tháng mạnh nhất trong lịch sử. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,5% lên 4.025 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng này bắt nguồn từ hàng loạt yếu tố kết hợp, gồm kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất, sự suy yếu của đồng USD, sức mua vào mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn lớn chảy vào các quỹ ETF vàng, cùng với tâm lý lo ngại trước bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn 1 tuần và việc trì hoãn công bố các chỉ số kinh tế chủ chốt khiến nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu thứ cấp để dự đoán lộ trình cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện dự báo Fed sẽ giảm thêm 0,25% trong tháng này và một đợt cắt giảm nữa vào tháng 12.

Ngoài ra, bất ổn chính trị tại Pháp và Nhật Bản, cùng các cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và Dải Gaza, tiếp tục củng cố nhu cầu đối với tài sản an toàn như vàng. Giới phân tích cho rằng tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” cũng đang góp phần thúc đẩy đà tăng. Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia của UBS, nhận định: “Nhà đầu tư vẫn mua vào dù giá đã cao, điều này càng thúc đẩy đà tăng”. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập tại New York, niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng này có thể khiến thị trường sớm hướng tới mốc 5.000 USD/ounce, trong bối cảnh “nợ công khổng lồ, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và đồng USD yếu” vẫn là các yếu tố cơ bản khó thay đổi trong trung hạn.

Giá các kim loại quý khác cũng tăng, giá bạc tăng 0,5% lên 48,03 USD/ounce, bạch kim tăng lên 1.653,21 USD, còn palladium tăng lên 1.355,32 USD/ounce.

Cùng với giá vàng đạt đỉnh lịch sử, các thị trường chứng khoán lớn và tiền điện tử như bitcoin cũng đồng loạt lập kỷ lục mới, phản ánh tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn và đa dạng hóa danh mục trong giai đoạn bất định hiện nay.

Tin liên quan Xung đột Hamas-Israel: Giá dầu và giá vàng đồng loạt tăng do lo ngại xung đột lan rộng

LÊ VIỆT